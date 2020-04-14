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مديريات الزراعة تستلم شحنات الأعلاف لتسليمها لمربي الدواجن

14 نيسان / أبريل 2020 01:38

مديريات الزراعة تستلم شحنات الاعلاف استعداداً لتسليمها لمربي الدواجن
مديريات الزراعة تستلم شحنات الاعلاف استعداداً لتسليمها لمربي الدواجن

غزة- الرأي

استلمت مديريات الزراعة بمحافظات غزة، الدفعة الأولى من أعلاف الدجاج اللاحم، وذلك ضمن خطة التدخل السريع لمساعدة قطاع مربين الدواجن، من خلال المنحة الحكومة لتعزيز القطاع الزراعي والحيواني.

وعاينت الطواقم الفنية بالمديريات شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في مختبرات وزارة الاقتصاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.
وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

92818352_3122203441145884_5044532135323500544_o مديريات الزراعة تستلم شحنات الاعلاف استعداداً لتسليمها لمربي الدواجن
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