وكالة الرأي الفلسطينية الأردن والأونروا: استمرار الدعم المالي يدعم استقرار المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تهنئ وكالة الأناضول بمرور 100 عام على تأسيسها وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الزراعة تستلم شحنات الأعلاف لتسليمها لمربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 4,570 طن نفايات و280 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ 615 مهمة منذ مطلع 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعلن عن أسماء الفائزين فى مسابقة "حريتكم أغلى" وكالة الرأي الفلسطينية 222 أسيرًا استشهدوا منذ عام 1967 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من الباعة غير الملتزمين بالتعليمات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأردن والأونروا: استمرار الدعم المالي يدعم استقرار المنطقة

14 نيسان / أبريل 2020 03:53

عمان- الرأي:

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن توفير الدعم المالي للوكالة لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين، يشكل ركيزة أساس للاستقرار والأمن الإقليميين.

وبحث المشاركون خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، عبر تقنية الفيديو، استراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها لحشد الدعم للوكالة، وتلبية احتياجاتها المالية في ظل ما تواجه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وناقشوا التحضيرات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة، المزمع عقده قريبا عبر تقنية الاتصال المرئي، للتشاور مع الشركاء حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام لـ "الأونروا" خلال العام الجاري وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد.

وتطرقوا إلى سبل دعم الوكالة خلال فترة ولايتها التي تم تمديدها إثر التصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول الماضي.

وأكد المشاركون أهمية ترجمة الدعم السياسي دعما ماليا، لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع، وفق تفويضها الأممي لحين التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وتحدثوا عن التحديات المالية التي تواجه "الأونروا"، وتبعات انتشار فيروس "كورونا" على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وميزانية الوكالة وبرامجها، مؤكدين أهمية الاستمرار بتلك البرامج، في إطار الجهود الدولية المستهدفة للتعامل مع الفيروس وتبعاته.

وأكد الصفدي أن التحديات التي تواجه "الأونروا" تستدعي تحركا اقليميا ودوليا فاعلا، يتمثل في توفير المخصصات التي تحتاجها لسد العجز في موازنتها، خاصة ان التمويل المتوفر يكفي لنهاية الشهر المقبل فقط.

وحذر من أن أي خلل في مواجهة الفيروس، نتيجة عدم توفر الإمكانيات المالية التي تحتاجها الوكالة، سيكون له تبعات على الجميع في المنطقة.

وثمن الصفدي الدور المركزي الذي تقوم به السويد في دعم جهود "الأونروا"، لافتا إلى أن المملكتين شريكتين في هذا الجهد، وتعملان معا بشكل ممنهج ومؤسسي لإسناد الوكالة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع منظفات على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟