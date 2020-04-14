أعراض قاتلة يغفل عنها الأطباء في مصابي كورونا

وكالات- الرأي:

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون، أن واحدا من كل خمسة من مرضى COVID-19 يعانون من أضرار في القلب تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، بحسب ما أفاد موقع "Futurism".



وأوضحت نتائج تلك الدراسة أن فحوصات 419 من المرضى في مستشفى للعزل، كشفت أن 19% منهم ظهرت عليهم علامات تلف القلب، وتوفي نصفهم.



كما أشار تقرير لأطباء إيطاليين إلى رصدهم وجود مشكلات قلبية خطيرة مماثلة مرتبطة بالإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، حيث أصيب "مريض يبلغ من العمر 53 عامًا وكان بصحة جيدة" بالتهاب عضلة القلب، بعد معاناة لمدة أسبوع واحد فقط من أعراض الحمى والسعال الجاف المصاحبة لمرض كوفيد-19.