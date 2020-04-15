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وتواصل طواقمها جولاتها التفتيشية

الاقتصاد تبحث مع الأمانة العامة إنشاء مجمع للوزارات بخانيونس

15 نيسان / أبريل 2020 07:28

الإقتصاد تبحث مع الأمانة العامة إنشاء مجمع للوزارات بخانيونس
الإقتصاد تبحث مع الأمانة العامة إنشاء مجمع للوزارات بخانيونس

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الإقتصاد الوطني في محافظة خانيونس وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة إن وزارة الإقتصاد بحثت مع وفد الامانة العامة إنشاء مجمع للوزارات الحكومية في محافظة خانيونس لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالمحافظة، تشمل حماية المستهلك ومديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.


وفي موضوع آخر واصلت طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.
 دائرة حماية المستهلك 
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في الايجاز اليومي، إن مفتشو حماية المستهلك نفذوا 184 جولة وزيارة للمحال والمنشأت التجارية، وتحرير 38 محضر ضبط واتلاف.
وقامت طواقم التفتيش بسحب عينات من المواد الغذائية للفحص المخبري للتأكد من سلامة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية،
 مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 
كما نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.
 الإدارة العامة للمصادر الطبيعية 
 وبشأن المصادر الطبيعية، وأوضح التقرير ان كميات الرمال التي تم توفيرها للمواطنين والمقاولين في كافة المحافظات بلغت 3960 كوب، وتم 160 كوب من الرمال لصالح الجمعيات والمساجد في قطاع غزة.
وتتابع الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بشكل يومي الاشراف على عملية التحميل في المقالع،
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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