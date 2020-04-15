الزراعة: توزيع الدفعه الاولى من الأعلاف على مربي الدواجن

غزة- الرأي

أنهت الطواقم الفنية والادارية بوزارة الزراعة استعدادتها الخاصة لتوزيع الدفعه الاولى من الاعلاف على مربي دواجن اللاحم والتي ستبدأ صباح اليوم الاربعاء، ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وعاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الاعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في مختبرات وزارة الاقتصاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.



وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.