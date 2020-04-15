المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية تطوير لناديي خدمات المغازي والرباط

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام"، عن توقيع اتفاقية تطوير المرفقات والمنشآت الخاصة بناديي خدمات المغازي والرباط، وذلك خلال استقباله وفداً من مجلس إدارة الناديين بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة بحضور المدراء العامون بالمجلس.



وقال هنية إن دعم الناديين جاء استكمالاً للمنحة التي قدمها المجلس الأعلى بقيمة (80) ألف دولار لقطاعي الرياضة والصحة، عبر عدة مشاريع أبرزها توسعة مشفى شهداء الأقصى وبناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح، اضافةً لتخصيص قطعة أرض لأندية مخيم جباليا ودعم مشروع بناء المرحلة الأولى من الملعب.



وأضاف هنية أن المجلس الأعلى قدم دعماً مالياً لتطوير صالة الأفراح بنادي خدمات المغازي والتي تعتبر مصدر الإيراد الوحيد، بهدف تطوير موارد ومصادر النادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، بالإضافة لدعم وتجهيز مقر نادي الرباط الرياضي والذي تسلمه النادي من بلدية النصيرات منذ عدة شهور.



وفي نفس السياق، أوضح هنية أن المجلس الأعلى سيوقع خلال الأسبوع المقبل، العديد من الاتفاقيات الخاصة بمشاريع تطوير لعدد (5) أندية ضمن المرحلة الأولى من المنحة و التي أعلن عنها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في وقت سابق.