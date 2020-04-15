الشرطة البحرية بخان يونس تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين

خان يونس- الرأي

تفقدت الشرطة البحرية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مراكب الصيادين بميناء خان يونس، وذلك لمتابعة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة على متنها.

وذكر المقدم محمد أبو ظاهر مدير الشرطة البحرية بخان ينس، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مراكب وحسك الصيادين من حيث إتخاذ إجراءات السلامة، تتكون من رئيس قسم أمن الساحل ورئيس قسم شؤون الصيادين ورئيس قسم الدوريات والإنقاذ.

وأوضح المقدم أبو ظاهر أنه تم أخذ عدد من الملاحظات، وسيتم الطلب من أصحابها العمل على استكمال إجراءات السلامة وذلك لمنع حوادث الغرق والحد من الأعطال وذلك عند الإبحار للصيد.