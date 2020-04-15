اعراض سكر الحمل عديدة أبرزها العطش أو الجوع المستمر والتعب

سكر الحمل هو مشكلة صحية ترتفع فيها مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، ويؤثر على ما يصل إلى 10 ٪ من النساء الحوامل في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، وذلك بحسب ما ذكر الموقع الطبي "webmd"، في السطور التالية نتعرف على اعراض سكر الحمل، التى تعد من أكثر المشاكل الصحية التى تصيب النساء.



اعراض سكر الحمل لا تظهر في أغلب النساء الحوامل، حيث قد لا تحدث لهن أي أعراض، وتكتشفه أغلب النساء أثناء الفحص الروتيني وتحاليل فترة الحمل.



وهناك فئتان من سكر الحمل، يمكن للنساء من الفئة A1 تنظيمه وضبط سكر الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، أما الفئة A2 تحتاج إلى تناول الأنسولين أو الأدوية الأخرى.

ويزول سكري الحمل بعد الولادة، ولكن يمكن أن يؤثر على صحة طفلك ، ويزيد من خطر إصابتك بداء السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

اعراض سكر الحمل الشائعة



اعراض سكر الحمل تشمل:

-الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

-الشعور بالجوع وتناول الطعام أكثر من المعتاد.

-التبول أكثر من المعتاد.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-الجفاف.



-عادة ما يحدث سكري الحمل في النصف الثاني من الحمل وسيتحقق طبيبك من ذلك بين الأسبوعين 24 و 28 أو قبل ذلك إذا كنت في خطر كبير.



اعراض سكر الحمل ولماذا تحدث



اعراض سكر الحمل قد تحدث لأسباب عديدة، فعندما تتناولين الطعام يُفرز البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يساعد على تحريك سكر يسمى الجلوكوز من الدم إلى خلاياك، والذي يستخدمه للحصول على الطاقة.

خلال فترة الحمل، تصنع المشيمة هرمونات تسبب تراكم الجلوكوز في الدم، عادة ، يمكن للبنكرياس إرسال كمية كافية من الأنسولين للتعامل معه، ولكن إذا لم يتمكن جسمك من إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو توقف عن استخدام الأنسولين كما ينبغي، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع ، وتصابين بسكر الحمل.

اعراض سكر الحمل 1

سكر الحمل وعوامل خطر الإصابة به

من المرجح أن تصابين بسكر الحمل إذا كنتِ من الحالات التالية:

-زيادة الوزن قبل الحمل.

-لديك مستويات سكر دم أعلى مما يجب أن تكون عليه ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتسميتها بمرض السكر.

-لديك فرد من العائلة مصاب بداء السكري.

-كان لديك سكر الحمل من قبل.

-تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مضاعفات طبية أخرى.

-أنجبت مولودًا ميتًا أو لديه بعض العيوب الخلقية.

-أكبر من 25 عامًا.