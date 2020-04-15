3 نقاط تحسم اختيار متصفح الإنترنت أثناء العمل من المنزل

بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "covid 19"، لجأت كيانات اقتصادية إلى اتباع أسلوب العمل من المنزل.

يأتي ذلك للإقلال بقدر الإمكان من الخسائر المالية التي فرضها انتشار الوباء عالميا.

وعلى الرغم من ضمان أسلوب العمل من المنزل أمن وصحة العاملين، فإن زيادة الضغط على شبكة الإنترنت خلقت مشاكل تقنية عديدة تؤثر على عملية سير العمل بسرعة وسلاسة.



في التقرير التالي نستعرض وبحسب موقع "usatoday.com" أهم متصفحات الإنترنت الأكثر شهرة مثل "جوجل كروم" (Google Chrome) و"أبل سفاري" (Apple Safari)، بالإضافة إلى "موزيلا فايرفوكس" (Firefox) و"مايكروسوفت إيدج" (Microsoft Edge)، التي تساعد العاملين داخل منازلهم في إنجاز الأعمال المنوطة بهم دون مشاكل تذكر على صعيد نقاط مهمة مثل:-

1-الأداء

على الرغم من حوسبة أجهزة الكمبيوتر مع بداية تسعينيات القرن الماضي، فإن مشاكل متصفحات الإنترنت مع إبطاء سرعة الكمبيوتر لا تزال مُلاحظة.

ولتحديد المتصفح الأفضل من خلال فتح 10 مواقع دفعة واحدة على جهاز لاب توب يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، استطاع متصفحا فايرفوكس Firefox و إيدج Edge تقديم أداء رائع، بينما كان كروم Chrome هو الأسوأ فيما يخص استخدام المعالج والذاكرة، حيث أثر ضعف الأداء على سرعة جهاز اللاب توب.

2-الأمان

قدم متصفح جوجل كروم Google Chrome سجلا رائعا فيما يخص معدلات الأمان وهجمات القرصنة السيبرانية، وذلك بفضل التحديثات المتكررة وإجراءات الأمان التي يتميز بها جوجل كروم Google Chrome، مثل السماح بتأكيد تسجيلات الدخول الخاصة بالمستخدم في المواقع باستخدام مفاتيح أمان USB.

3- الخصوصية

بشكل مغاير تماما لسجل متصفح جوجل كروم Google Chrome فيما يخص الوقوف أمام هجمات القرصنة الإلكترونية، كان متصفح الإنترنت التابع لشركة جوجل Google هو الأسوأ في تقديم بيانات مستخدميه للمعلنين، حيت تفوقت متصفحات سفاري Safari وفايرفوكس Firefox الذي قدم مميزات مطورة مثل محاولات التتبع المحظورة وتشفير نظام مساعدة الدليل الذي يبحث عن كل موقع.