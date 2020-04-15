تطبيق إلكتروني يكشف عن مصابي كورونا ويطالبهم بالحجر الصحي

أعلنت شركتا أبل وجوجل شراكة للاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في المعركة المستمرة ضد تفشي فيروس كورونا.

وطورت الشركتان تطبيقا جديدا لتتبع انتشار الفيروس حول العالم، يعمل باستخدام إشارات بلوتوث، ويقوم بتنبيه الأشخاص إذا اتصلوا بآخرين تبينت إصابتهم بفيروس كورونا عن طريق رسالة على هواتفهم، وتتم عملية إرسال التحذيرات بشكل منفرد على هواتف المستخدمين بإخبار شخص ما بأنه يجب عليه الدخول إلى الحجر الصحي.

ويتم تخزين الهوية الرقمية للمستخدمين على خوادم كمبيوتر ولا يمكن استخدامها لكشف الهوية الحقيقية لفرد معين، كما أكدت الشركتان مواصفات التشفير التي تعتزم استخدامها لحماية الخصوصية.