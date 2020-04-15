أفقده كورونا وظيفته فأصبح مليونيرا

لم يكد الوالد الشاب يفقد وظيفته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حتى هبطت عليه ثروة من حيث لا يدري تقدر بـ4.8 مليون دولار من جائزة لليانصيب.



كان الشاب واحداً من بين مئات آلاف الأستراليين الذين فقدوا وظائفهم بعد أزمة كورونا، التي أجبرت الشركات على الإغلاق وشل اقتصاد البلاد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ الفائز المحظوظ، وهو في العشرينيات من عمره، سيحصل على 20 ألف دولار أمريكي شهريًا خلال الـ20 عامًا المقبلة أو 4.8 مليون دولار دفعة واحدة.

وقال الشاب: "فقدت عملي مؤخرًا بسبب (كوفيد- 19)، وشعرت بقلق بالغ مؤخرًا، لكن الجائزة جلبت إليّ السعادة".

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الوالد الشاب، الذي رفض ذكر اسمه، هو الشخص الـ18، الذي يفوز بهذه الجائزة حتى الآن هذا العام في أستراليا.

أستراليون يصطفون للحصول على المساعدات الحكومية

ومنذ وصول جائحة كورونا إلى البلاد، فرضت الحكومة حظراً صارماً، وبات مئات الأشخاص عبئاً على المؤسسات بسبب الإغلاق.

واضطر السكان الذين لم يلجأوا للمساعدات الحكومية في السابق إلى الوقوف في صفوف للحصول على الدعم المالي حتى يتمكنوا من شراء الطعام ودفع الإيجارات وسداد الرهن العقاري.

وتقدم الحكومة الفيدرالية رواتب تصل إلى 18 ألف دولار للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم على مدى 6 أشهر.

وشهدت أستراليا 6400 حالة إصابة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة حتى الآن.