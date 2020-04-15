الإتحاد الآسيوي يُعلن قرارات بشأن مباريات مايو ويونيو

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، امس الثلاثاء، قراراً هاماً بشأن مباريات شهري مايو ويونيو في مختلف مسابقاته، على هامش تعليق النشاط الرياضي في الوقت الراهن.



وأرسل الإتحاد الآسيوي خطاباً رسمياً لجميع اتحادات الدول الأعضاء، يُعلن خلاله تأجيل كافة المباريات في مختلف المسابقات والتي كانت مقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين وذلك حتى إشعار آخر.



وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة في خطابه، أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول، فقد ارتأى اتخاذ قرار التأجيل للمصلحة العامة.



وأشار الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم مراجعة وتقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة خلال الفترة المقبلة.



ويقوم الإتحاد بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.