وكالة الرأي الفلسطينية الإتحاد الآسيوي يُعلن قرارات بشأن مباريات مايو ويونيو وكالة الرأي الفلسطينية الهند: عقوبة مخالفي الحظر كتابة "أنا آسف".. 500 مرة وكالة الرأي الفلسطينية "قلادة كورونا".. أحدث صيحات عالم المجوهرات وكالة الرأي الفلسطينية أفقده كورونا وظيفته فأصبح مليونيرا وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق إلكتروني يكشف عن مصابي كورونا ويطالبهم بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "خوذة ذكية" تكشف مصابي كورونا في دبي وكالة الرأي الفلسطينية 3 نقاط تحسم اختيار متصفح الإنترنت أثناء العمل من المنزل وكالة الرأي الفلسطينية اعراض سكر الحمل عديدة أبرزها العطش أو الجوع المستمر والتعب وكالة الرأي الفلسطينية طرق علاج التهاب الانف التحسسى فى فصل الربيع وكالة الرأي الفلسطينية هل تسبب التوتر من كورونا فى إصابتك بالصداع ؟نصائح تساعد في التقليل منه
أخبار » الرياضة و الملاعب

الإتحاد الآسيوي يُعلن قرارات بشأن مباريات مايو ويونيو

15 نيسان / أبريل 2020 08:57

الإتحاد الآسيوي يُعلن قرارات بشأن مباريات مايو ويونيو
الإتحاد الآسيوي يُعلن قرارات بشأن مباريات مايو ويونيو

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، امس الثلاثاء، قراراً هاماً بشأن مباريات شهري مايو ويونيو في مختلف مسابقاته، على هامش تعليق النشاط الرياضي في الوقت الراهن.


وأرسل الإتحاد الآسيوي خطاباً رسمياً لجميع اتحادات الدول الأعضاء، يُعلن خلاله تأجيل كافة المباريات في مختلف المسابقات والتي كانت مقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين وذلك حتى إشعار آخر.


وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة في خطابه، أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول، فقد ارتأى اتخاذ قرار التأجيل للمصلحة العامة.


وأشار الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم مراجعة وتقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة خلال الفترة المقبلة.


ويقوم الإتحاد بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع منظفات على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟