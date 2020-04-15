جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.59 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 5.06 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.04 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.