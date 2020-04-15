جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.59 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 5.06 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.04 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.
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15 نيسان / أبريل 2020 09:32
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.59 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 5.06 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.04 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.
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