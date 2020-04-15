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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472) الاربعاء 15/4/2020

15 نيسان / أبريل 2020 10:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472)   الاربعاء 15/4/2020

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  • ميلادينوف يتدخل لإعادة أموال الضرائب الفلسطينية المقتطعة من إسرائيل للتغلب على الأزمة المالية
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فتح تهاجم جبريل وتصفه بـ «المأجور» وتستنكر سماح «الميادين» له باتهام عرفات بقضية اختفاء الصدر

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15 نيسان (أبريل)

  • 1994م (32) جنرالا إسرائيليا متقاعدا يتظاهرون تأييدا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.
  • 1993م الجيش الإسرائيلي ينسف منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قطاع غزة.
  • 1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.
  • 1956م جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 62مشخصاً بينهم 13 طفل و25 امرأة.
  • 1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.
  • 1936م اندلاع شرارة ثورة عام 1936 الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية، فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935، واستمرت حتى 1939م وعمت كل أرجاء فلسطين. قادت "اللجنة العربية العليا" الثورة الجماهيرية المسلحة واسعة النطاق.
  • 1935م تأسيس حزب الكتلة الوطنية، حيث أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بزعامة المحامي عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس حزب الكتلة الوطنية.
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