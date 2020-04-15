النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472) الاربعاء 15/4/2020
أخبار فلسطين
- للمرة الأولى منذ قيام السلطة.. الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”
- الحكومة الفلسطينية : 19 إصابة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى"329"
- هنية: حماس لن تتخلى عن الأسرى لدى الاحتلال أو بعض الدول العربية
- القدرة: ما وصل من مساعدات طبية امدادات خجولة لا تلبي الاحتياج الطارئ
- الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويصيب شابًا برأسه إثر مواجهات اندلعت
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يفكك تكتل اليمين ويلتقي غانتس 13 ساعة
- الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان
- الصحة الإسرائيلية: 123 حالة وفاة و12046 إصابة بكورونا
الاخبار الدولية
- ميلادينوف يتدخل لإعادة أموال الضرائب الفلسطينية المقتطعة من إسرائيل للتغلب على الأزمة المالية
- ردا على الولايات المتحدة.. جوتيريش: الوقت ليس مناسبا لتقليل موارد منظمة الصحة العالمية
- ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" في الجاليات الفلسطينية إلى 31
اخبار عربية
- الأردن: اجتماع ثلاثي لتوفير الدعم السياسي والمالي لـ " الأونروا"
- الأردن يمنع الصلاة بالمساجد في رمضان وإربد بلا إصابات لليوم العاشر
- أبو الغيط يحذرمن محاولات الضم «الإسرائيلية
- "مجموعة العمل": (30) لاجئاً فلسطينياً استشهدوا منذ بداية عام 2020
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- تأثير كورونا على الحياة البرية في فلسطين: النسر الذهبي شعار السلطة يواجه الانقراض
- إسرائيل تصعّد تدابير مكافحة الوباء وتحظر الحركة بين المدن وارتفاع عدد المصابين بكورونا…
- استشهاد ناشط من حماس إثر انفجار غامض في قطاع غزة
- ميلادينوف يتدخل لإعادة أموال الضرائب الفلسطينية المقتطعة من إسرائيل للتغلب على الأزمة المالية
- قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتقتحم حواجز الطوارئ ومستوطنون مصابون بكورونا يهاجمون الأغوار
- للمرة الأولى منذ قيام السلطة.. الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”
- تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. وتواصل استقبال العائدين من مصر بإجراءات…
فتح تهاجم جبريل وتصفه بـ «المأجور» وتستنكر سماح «الميادين» له باتهام عرفات بقضية اختفاء الصدر
الشرق الأوسط
- نتنياهو يفكك تكتل اليمين ويلتقي غانتس 13 ساعة
- عريقات: أي ضم في الضفة سيلغي «الاعتراف المتبادل»
- إسرائيل توسّع صلاحيات الاستخبارات في متابعة ملف
الخليج الإماراتية
- جانتس ونتنياهو يؤجلان حسم تشكيل الحكومة إلى اليوم
- أبو الغيط يحذرمن محاولات الضم «الإسرائيلية
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- ردا على الولايات المتحدة.. جوتيريش: الوقت ليس مناسبا لتقليل موارد منظمة الصحة العالمية
الاخبار اللبنانية
- قوائم «مبادرة السنوار» جاهزة: الألمان على خطّ الوساطة
- اسرائيل» تستكمل أعمال ضمّ مناطق في الضفة الغربية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- غزة المحاصرة تصدّر كمامات طبية
- الاحتلال يتعمد إخفاء إصابات كورونا في القدس
- الأردن: اجتماع ثلاثي لتوفير الدعم السياسي والمالي لـ " الأونروا"
- مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال غربي قلقيلية
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- هنية: حماس لن تتخلى عن الأسرى لدى الاحتلال أو بعض الدول العربية
- "مجموعة العمل": (30) لاجئاً فلسطينياً استشهدوا منذ بداية عام 2020
- ترمب يعلق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة وغوتيريش ينتقد القرار
- محدث إصابات "كورونا" حول العالم تتخطى حاجز المليونين
- القدرة: ما وصل من مساعدات طبية امدادات خجولة لا تلبي الاحتياج الطارئ
- "فلسطين" تطلق حملة توعية لتعزيز ثقافة ارتداء الكمامة
- 123 وفاة بفايروس كورونا لدى الاحتلال
- الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في البحر شمال القطاع
- مستوطنون يضعون منزلاً متنقلاً جنوب نابلس
- مستوطنون يهاجمون مركزا لتجمع "شباب ضد الاستيطان" في الخليل
- ارتفاع إجمالي وفيات "كورونا" في (إسرائيل) لـ 124
القدس المحلية
- مستوطنون يهاجمون مركز 'الصمود والتحدي' في تل الرميدة.
- القبض على شخص مشتبه بدهسه ضابط شرطه أثناء تأدية واجبه في بيت لحم
- الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات انتاج لمربي الثروة الحيوانية في دورا
- الشرطة تغلق عدة طرق في جنين
جريدة الأيام
- قرار بالإغلاق الكامل لمدينة دورا
- »وقف التدابير المشددة المرتبطة بقرار الإغلاق في كل من بيتونيا ودير السودان
- »"التربية" تكشف أسباب وقف الانتساب للفرع التكنولوجي
- »"الديوان الإسبرطي" للجزائري عبد الوهاب عيساوي تتوج بجائزة البوكر العربية
- »تخفيف القيود الاقتصادية بين الترحيب وخيبة الأمل
- »الرئيس يُصدر توجيهاته بملاحقة مخالفي تدابير حالة الطوارئ
- »ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" في الجاليات الفلسطينية إلى 31
- »غزة: مراكز الحجر الصحي تكتظ مجدداً وتقسيم المحجورين لثلاث فئات
الحياة الجديدة
- صدمة في القدس: 80 مصابا بكورونا
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي
- القدس: إقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب
- ملحم: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
وكالة صفا
- تفاوت الآراء حول نجاعته.."كورونا" يُغيّر وجه التعليم في الجامعات
- ترمب يعلق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية
- الاحتلال يستدعي شابًا مقدسيًا للتحقيق
- النيابة العامة تحصل على قرار بإعادة إغلاق محطة المشهراوي بالنصيرات
- الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 بالسجون
- خضر: الحركة الوطنية النسوية ترفض التطبيع مع الاحتلال
- استئنافها مساء اليوم.. تقدم ملموس بمفاوضات نتنياهو وغانتس
وكالة الراي الفلسطينية
- 19 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" في الضفة والقدس
- رونالدو "متحفز جدا" في تمارينه على ملعب ناسيونال ماديرا
- الهند: عقوبة مخالفي الحظر كتابة "أنا آسف".. 500 مرة
- "قلادة كورونا".. أحدث صيحات عالم المجوهرات
- النيابة تحصل على حكم بإعادة إغلاق محطة المشهراوي
- وزارة التنمية: إعلان التسجيل للقسائم الشرائية مـزور
- رابط فحص مساعدات العمال المتضررين من جائحة الكورونا
- الأوقاف تُطلق حملة "#لعلهم_يرجعون" الإلكترونية
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 14 إبريل 2020
- الشرطة: مقتل مواطن جراء انفجار عرضي في منزل برفح
- الجيش الأبيض والكورونا .. معركة تحدٍِ لم تنتهِ (تقرير)
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سما نيوز
- تكشف عن الجانب المرعب..صحيفة عبرية: وزارة الصحة تفشل بالسيطرة ونتنياهو لا يخشى الا على مستقبله
- ترامب يعلق الدعم للصحة العالمية والوفيات بأميركا تتجاوز 25 ألفا
- الحكومة الفلسطينية : 19 إصابة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى"329"
- "أزمة كورونا" في فلسطين: عمال المياومة الأكثر تضررا وقطاع الاقتصاد يحتاج لفترة غير قصيرة
- الاغلاق الشامل حيز التنفيذ.. الصحة الاسرائيلية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 123
فلسطين اليوم
- "هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. ماذا جاء فيها؟
- ضللت الرأي العام..ترامب يوعز بتعلّيق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية
- كورونا حول العالم:مليونا إصابة تعافى ربعهم وأمريكا تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية
- اجمالي اصابات فيروس كورونا في فلسطين اليوم 19 إصابة يرفع العدد لـ329
عرب 48
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- 16 إصابة بكورونا في الضفة والقدس ترفع الحصيلة إلى 329
- الضفة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويصيب شابًا برأسه إثر مواجهات اندلعت
- الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان
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- ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122
- انتهاء اجتماع نتنياهو وغانتس بدون اتفاق تشكيل حكومة
- التأمين الوطني: 500 شيكل لمستحقي مخصصات الشيخوخة والإعاقة
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وكالة وفا
- " محافظ الخليل يقرر اغلاق دورا بالكامل
- "كورونا" حول العالم: أكثر من 126 ألف وفاة والإصابات تتخطى المليونين
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15 نيسان (أبريل)
- 1994م (32) جنرالا إسرائيليا متقاعدا يتظاهرون تأييدا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.
- 1993م الجيش الإسرائيلي ينسف منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قطاع غزة.
- 1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.
- 1956م جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 62مشخصاً بينهم 13 طفل و25 امرأة.
- 1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.
- 1936م اندلاع شرارة ثورة عام 1936 الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية، فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935، واستمرت حتى 1939م وعمت كل أرجاء فلسطين. قادت "اللجنة العربية العليا" الثورة الجماهيرية المسلحة واسعة النطاق.
- 1935م تأسيس حزب الكتلة الوطنية، حيث أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بزعامة المحامي عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس حزب الكتلة الوطنية.
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