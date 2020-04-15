نقابات العمال تشكر لجنة متابعة العمل الحكومي لمساعدة العمال المتضررين

غزة- الرأي

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء، شكره العميق للحكومة ولجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة العمل ووزارة الزراعة على مايقدموه للعمال المتضررين في ظل هذا الوباء المستفحل (فيروس كورونا ).

وشكر الاتحاد وزارة العمل لتخصيصها ما قيمته (مليون دولار) لصالح 10.000 عامل من العمال في القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والاجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا .

كما وقدم شكره لوزارة الزراعة على توزيعها الدفعه الاولى من المساعدات علي الزارعين و مربي دواجن اللاحم ، ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وطالب الحكومة باستكمال توزيع المساعدات علي جميع العمال المتضررين جراء جائحة كرونا والذين يزيد عددهم عن 40000 عاطل عن العمل ،علما ان العمال يعانون من أوضاع مأساوية نتيجة حصار مستمر منذ أكثر 14من عشر عاما حتي وصلت نسبة البطالة 54 % ونسبة الفقر بين العمال 80% لذلك نطالب الحكومة بتحمل مسئوليتاها تجاه هه الفئة المنكوبة منذ فرض الحصار علي غزة .

كما دعا الحكومة في غزة بالضغط على الشركات الكبرى والبنوك بتحمل مسئولياتها الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة مثل شركة جوال وشركة الاتصالات و شركة أوريدو وبنك فلسطين وباقي الشركات التي تجبي أموال في قطاع غزة وتدفع الضرائب في منطقة اخرى.