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التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية للأجهزة الأمنية

15 نيسان / أبريل 2020 11:21

التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية للأجهزة الأمنية
التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية للأجهزة الأمنية

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خان يونس، عدة جولات تفقدية شملت "شرطة المرور وأمن الشرطة والعمليات، مركز شرطة معن وشرطة مركز الشرقية وشرطة المرور والشرطة القضائية وشرطة التدخل".

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة، جولات ميدانية استهدفت جهاز "شرطة البحرية والدفاع المدني وأماكن انتشار قوات التدخل وحفظ النظام".

من جانب آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى جولة ميدانية للأجهزة الأمنية الوسطى وشملت كل من " الدفاع المدني ، والشرطة البحرية ، وشرطة مستشفى الأقصى.

ونظمت الهيئة أيضاً جولة تفقدية بمحافظة الشمال واستهدفت الجولة أماكن انتشار الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة، حيث تخلل الجولات إرسال برقيات توعوية للأجهزة الأمنية عبر جهاز الإشارة اللاسلكي.

fdda2f23-9182-41cc-82ae-6266c802400d التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية للأجهزة الأمنية
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