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"الشباب والرياضة" تفتتح دورة تدريب المرشحين لتمويل المشاريع الصغيرة

15 نيسان / أبريل 2020 11:38

"الشباب والرياضة" تفتتح دورة تدريب المرشحين لتمويل المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة – صندوق دعم الشباب دورة تدريب المرشحين للحصول على تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة، بدعم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، صباح اليوم الأربعاء في قاعة الوزارة بغزة.
وحضر الافتتاح أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، وبلال الشاعر مدير التدريب الشبابي بالوزارة، وأكد أحمد محيسن وكيل الوزارة خلال حديثه للمتدربين في الافتتاح عن أهمية المشروع لدى الوزارة وصندوق دعم الشباب كونه يمثل انطلاقة جديدة لتمويل المشاريع وتلبية لحاجة الشباب الراغبين في الاعتماد على الذات وبناء مستقبلهم من خلال خبراتهم ومهاراتهم.
وأشار محيسن إلى أن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا قدمت الدعم لتنفيذ المشروع، وتسعى لتعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ المزيد من البرامج التي تعزز صمود الشباب الفلسطيني.
يذكر أن الدورة التدريبية تشمل الجانب الإداري للمشروع من خلال المدرب محمد اللقطة، والجانب المالي مع المدرب علاء الباز، والجانب التسويقي مع المدرب بلال الشاعر.

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