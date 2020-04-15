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"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

15 نيسان / أبريل 2020 11:47

"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

غزة- الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، أبريل 2020، مشروع توزيع "طرود غذائية" على عشرات العائلات الفقيرة في قطاع غزة، بتبرع من أهل الخير والصدقات.

وتضمن الطرد الواحد مواد غذائية متنوعة وهي (سيرج، سمنة، فول، صلصة، معكرونة، لسان عصفور، عدس حب، عدس مجروش، مربى، فاصولياء، جبنة، سكر).

وقال مدير الجمعية علي المغربي:" يأتي هذا المشروع في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة يعيشها أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض منذ 14 عاما وجائحة كورونا التي شلت مناحي الحياة وزادت الأوضاع سوءًا بين صفوف الفقراء والمحتاجين".

وأشار المغربي إلى أن المشروع الذي نفذته قوافل الخير ضمِن توفير مواد غذائية أساسية لـ (605) عائلات فقيرة تم اختيارها من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية.

وأكد أن هذا النوع من المشاريع مهم جدا في قطاع غزة ويضمن تماسك الأسر الفقيرة التي هي في ازدياد مستمر، داعيا أهل الخير للاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع في القطاع وتوجيه دعمهم وخيرهم للفقراء والمحتاجين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

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