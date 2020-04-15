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الاحتلال يضيق على طواقم الأونروا في مكافحة "كورونا" بالقدس

15 نيسان / أبريل 2020 12:32

القدس المحتلة – الرأي:

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سامي مشعشع، إن الاحتلال يضيق على طواقم الأونروا العاملة في مخيمات القدس من أجل منع تفشي وباء فيروس "كورونا".

وذكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تضييق الاحتلال امتداد لكل التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين على الأونروا، بعد قرار الادارة الاميركية نقل السفارة إلى القدس.

وقال إن سلطات الاحتلال بدأت بحملة داخل البلدة القديمة والاحياء المتواجدة في القدس ومخيماتها لمنع وصول كافة خدمات الأونروا ووزارة الصحة الفلسطينية إلى المنتفعين.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في الدخول والخروج من المخيمات، لا سيما مخيم شعفاط في ظل مواجهة كورونا.

 

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