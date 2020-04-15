شؤون الأجانب تصدر أكثر من ألف وثيقة خلال الربع الأول من 2020

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ألف و813 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال الرُبع الأول من العام الحالي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت دائرة الإقامات506 معاملة طلب موافقة دخول زائر أجنبي، و51 معاملة طلب تصريح إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى 197 معاملة موافقة دخول متعدد السفر و61 طلب تجديد إقامة سنوية (لمدة 6 شهور).

وذكر التقرير أن الدائرة أتمت 22 معاملات تنوعت ما بين ( تسجيل إقامة متأخر ، تسجيل دخول متأخر،موافقة دخول أجنبي من أصل فلسطيني، طلب تجديد إقامة سنوية لمدة"سنه")، وذلك بواقع 837 معاملة خلال الرُبع الأول من العام.

وأفاد التقرير أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت عبر مكتبها الرئيسي 165 إفادة تنوعت مابين (حركة معبر_إغلاق معبر)، 211 معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج، 102 إفادة عدم إقامة، بالإضافة إلى 19 إفادة له حق المغادرة والعودة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية العام 45 إفادة حالة وجود في القطاع و27 إفادة" إقامة"، إضافةً إلى 407 معاملة تنوعت ما بين(إثبات وصول _ إثبات مغادرة _إثبات إرجاع_عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب_عدم مغادره) بواقع 976, معاملة خلال الربع المُنصرم.

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب هي حلقة الوصل بين قطاع غزة والوافدين الأجانب.