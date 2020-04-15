وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تشرع بتصنيع الكمامات الواقية للمساهمة في الإجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية شؤون الأجانب تصدر أكثر من ألف وثيقة خلال الربع الأول من 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يضيق على طواقم الأونروا في مكافحة "كورونا" بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال(تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله وكالة الرأي الفلسطينية وصول 346 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح أمس الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح دورة تدريب المرشحين لتمويل المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية للأجهزة الأمنية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس: تركيب "عواكس ليلية" في جنوب شارع المحررات

15 نيسان / أبريل 2020 01:01

بلدية خان يونس: تركيب "عواكس ليلية" في جنوب شارع المحررات
بلدية خان يونس: تركيب

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لشرطة المرور، ودائرة العمل التطوعي وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، بتركيب "عواكس ليلية" المعروفة بـــــ "عيون قط" وإشارات مرور على الأسفلت في المنطقة الواقعة بين مدخل الحي السعودي بمدينة رفح وحتى اتجاه المتنزه الإقليمي المعروف بمشروع "حدائق خان يونس العامة".
وكان موظفي قسم الصيانة بالبلدية بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين قد شرعوا بتركيب(60) من العواكس و(30) إشارة مرور في الشارع المذكور، بمشاركة مدير دائرة العمل التطوعي بالمحافظة أ. مروان أبو شمالة، ومسئول العلاقات العامة بشرطة المرور الضابط علي النجار.
وبين أبو شمالة أن تركيب العواكس واشارات المرور جاء للحد من حوادث السير في الشارع المذكور بمنطقة (الدوران)، شاكراً بلدية خان يونس وطواقم الصيانة وكافة الجهات التي ساهمت في توفير المعدات اللازمة لإنجاح العمل الذي لاقى ترحيباً وتفاعلاً من أصحاب المركبات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟