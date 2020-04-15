بلدية خان يونس: تركيب "عواكس ليلية" في جنوب شارع المحررات

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لشرطة المرور، ودائرة العمل التطوعي وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، بتركيب "عواكس ليلية" المعروفة بـــــ "عيون قط" وإشارات مرور على الأسفلت في المنطقة الواقعة بين مدخل الحي السعودي بمدينة رفح وحتى اتجاه المتنزه الإقليمي المعروف بمشروع "حدائق خان يونس العامة".

وكان موظفي قسم الصيانة بالبلدية بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين قد شرعوا بتركيب(60) من العواكس و(30) إشارة مرور في الشارع المذكور، بمشاركة مدير دائرة العمل التطوعي بالمحافظة أ. مروان أبو شمالة، ومسئول العلاقات العامة بشرطة المرور الضابط علي النجار.

وبين أبو شمالة أن تركيب العواكس واشارات المرور جاء للحد من حوادث السير في الشارع المذكور بمنطقة (الدوران)، شاكراً بلدية خان يونس وطواقم الصيانة وكافة الجهات التي ساهمت في توفير المعدات اللازمة لإنجاح العمل الذي لاقى ترحيباً وتفاعلاً من أصحاب المركبات.