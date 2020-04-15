"الصحة" تستقبل العائدين عبر رفح فى مستشفى الصداقة التركى

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الصحة الدفعة الأولى من العائدين عبر معبر رفح أمس فى مستشفى الصداقة التركى.

وأفاد د.محمد أبو سلمية رئيس لجنة الإشراف على المستشفى التركى، أنه وصل أمس 24 من المرضى العائدين وتم حجرهم فى المستشفى مباشرة بعد تهيئة المكان لوجستيا وصحيا.

وأشاد بجهود الطواقم الصحية وطواقم الهندسة والصيانة التى كانت خلال أسبوع تعمل على مدار الساعة لترتيب المكان وتهييته لاستقبال العائدين،مشيرا إلى أنه تم توفير احتياجاته من الكادر البشرى وتعزيزه ب 16 ممرض وخمسة أطباء و ثلاثة من أخصائيي المختبرات وأخصائي أشعة وصيدلى،لافتا إلى أن المستشفى مجهز ب 160 سرير ويخدم حوالى 350 عائد .

وكان د.أبو سلمية وأعضاء لجنة الإشراف على مستشفى الصداقة التركى فى جولة تفقدية أمس الاثنين للمستشفى ،واستقبال العائدين والاطمئنان على سلامتهم وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة لهم .

تجدر الاشارة الى أن وزارة الصحة باتفاقية مع الجامعة الإسلامية افتتحت مستشفى الصداقة التركى فى اطار مضاعفة الجهوزية لمكافحة جائحة كورونا،واستقبال العائدين فيها،بالتعاون مع وزارة الداخلية.