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فوائد الثوم تقوية الجهاز المناعى والحد من العدوى الفيروسية

16 نيسان / أبريل 2020 07:12

فوائد الثوم تقوية الجهاز المناعى والحد من العدوى الفيروسية
فوائد الثوم تقوية الجهاز المناعى والحد من العدوى الفيروسية

الثوم يعد من الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فتناولك الدائم للثوم يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الثوم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن الثوم يعد من الأشياء التي تضاف إلي الطعام لإعطائه رائحة وطعم مميز، وهو غني بمضادات الأكسدة، والعديد من المركبات الهامة للجسم، كالماغنسيوم والألياف، والبروتين، والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والحديد، وبعض الفيتامينات كفيتامين ب وسي، وهذه العناصر الغذائية تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

فوائد الثوم
 
وقدم التقرير، العديد من فوائد الثوم، الهامة لجسم الإنسان، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي ضد الإصابة بالعدوي الفيروسية، والبكترية.

-يقلل الثوم فرص الإصابة بنزلات البرد، والانفلونزا، ولذا ينصح بتناوله باستمرار.

-يساعد الثوم في خفض ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

-يقلل الثوم فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب المختلفة، كالجلطات والذبحة، وانسداد الشرايين.

-يقوي الثوم الأوعية الدموية، ويحد من تعرض الشخص للإصابة بالجلطات.

-لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الجسم، الثوم يعد من الحيل الغذائية الجيدة، التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته والحد من تعرضه للإرتفاع وبالتالي يقلل فرص التعرض والإصابة للمضاعفات المرتبة بالارتفاع.

-أشارت العديد من الدراسات الطبية، أن الثوم يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله يقوي خلايا المخ بشكل ملحوظ، ويحارب الزهايمر بشكل كبير، أي يقلل فرص الإصابة بهذا المرض.

-الثوم يساعد بشكل كبير في تنشيط خلايا الجسم، ويقلل فرص الشعور بالإجهاد والتوتر، ويجعله تشعر بأنك نشيط وحيوي بشكل ملحوظ.

-أوضح التقرير، أن الثوم له دور كبير في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ويعمل علي تطهيره.

-يقلل الثوم فرص التعرض والشعور بالصداع.

-نظرا لاحتواء الثوم علي نسبة عالية من الكالسيوم، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام، والحد من التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

-يرجع احتواء الثوم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة إلي جعله من الأطعمة المميزة التي تقوي من الإصابة بالسرطان.

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