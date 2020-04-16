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جوجل تطرح تحديث جديد لـ Wear OS بالساعات الذكية يذكرك بغسل يديك

16 نيسان / أبريل 2020 07:25

جوجل تطرح تحديث جديد لـ Wear OS بالساعات الذكية يذكرك بغسل يديك
جوجل تطرح تحديث جديد لـ Wear OS بالساعات الذكية يذكرك بغسل يديك

 تلقى نظام التشغيل Wear OS التحديث الذى يحمل الإصدار 5.4.0  والذى سيذكرك بغسل يديك كل ثلاث ساعات، وسيبدأ موقتًا مدته 40 ثانية للتأكد من أنك تقضي وقتًا كافيًا في التنظيف، إذ توصي مراكز السيطرة على الأمراض بتنظيف يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيصر التذكير على ضرورة استخدامك الصابون، بدلا من الاعتماد على مطهر اليد أو الماء العادي، كما لاحظ Android Police، أنه يمكنك إيقاف هذا التذكير بالضغط مع الاستمرار على الإخطار.

وإلى جانب ذلك، تحتاج إلى غسل يديك بعد فترات زمنية منتظمة، فعلى سبيل المثال في كل مرة تقوم فيها بإعداد الطعام، لذا قد يساعدك هذا التحديث على تنشيط ذاكرتك، ولكن الأمر متروك لك في نهاية المطاف لكي تعتاد على الغسيل كلما قمت بالعديد من المهام اليومية.

 جدير بالذكر كشف تقرير مسرب عن عزم شركة جوجل توفير بعض مزايا ساعة أبل الذكية Apple Watch series 4 فى تحديث جديد لمنصة Wear OS، حيث ستقدم الخوارزمية الجديدة لرصد معدل ضربات القلب من خلال تخطيط ECG مع مستشعر EKG، حيث من المنتظر أن تعمل هذه المستشعرات على رصد أى نشاط غير طبيعى للقلب، كما تعمل على إشعار المستخدم عند رصد أى مشكلة.

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