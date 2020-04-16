جوجل تنشئ صندوق إغاثة للصحافة لمساعدة المؤسسات حول العالم بأزمة كورونا

تهدد جائحة فيروس كورونا بوجود المؤسسات الإخبارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى قد تعاني من انخفاض إيرادات الإعلانات بشكل كبير، ومن أجل مساعدة غرف الأخبار الصغيرة، قررت جوجل المساعدة وتقديم الدعم المالي، حيث أعلنت عن "صندوق إغاثة الطوارئ للصحافة" كجزء من مبادرة أخبار جوجل.



وبحسب موقع Toiالهندى، قالت جوجل: "يهدف الصندوق إلى دعم إنتاج الصحافة الأصلية للمجتمعات المحلية في مواجهة جائحة COVID-19، ومن خلال العمل على مستوى العالم، سنوفر مسارًا يمكن الوصول إليه بسهولة للمساعدة المالية في هذا الوقت الحرج".



ويمكن لغرف الأخبار في جميع المناطق الرئيسية المشاركة في هذه المبادرة للاستفادة من الأموال، وسيتم صرف الأموال بالدولار الأمريكي أو اليورو حسب المنطقة.



وأوضحت جوجل بموقعها المخصص لهذه المبادرة على الإنترنت أن مبالغ التمويل ستتراوح من آلاف قليلة لغرف الأخبار الصغيرة المحلية إلى عشرات الآلاف لغرف الأخبار الأكبر حجماً، مع اختلافات في كل منطقة.



وستوفر جوجل الأموال لتلك المنافذ الإخبارية التي تركز على توفير الأخبار الأساسية، وليست تلك المهتمة باللايف ستايل أو الرياضة، حيث يستهدف الصندوق غرف الأخبار التي توظف ما بين 2 - 100 من الصحفيين العاملين بدوام كامل، ويجب أن يكون لمنفذ الأخبار وجود رقمي وأن يعمل منذ 12 شهرًا على الأقل.



واضافت جوجل: "يمكن لمقدمي الطلبات المؤهلين أن يكونوا من المؤسسات الإخبارية التقليدية الهادفة للربح أو غير الربحية، ومذيعي الراديو و التلفزيون".



وأوضحتجوجل أن الكيانات المملوكة للحكومة غير مؤهلة للتقدم، وفيما يتعلق بعملية اختيار التمويل، قالت جوجل: "سيتم الاختيار الأولي للمقترحات من قبل فرق من موظفي جوجل الذين لديهم المعرفة والخبرة في النشر الرقمي والصحافة".



وسيتم بعد ذلك الاتصال بالمتقدمين عبر البريد الإلكتروني وعرض التمويل عليهم قبل أن يُطلب منهم التوقيع على اتفاقية تمويل مع جوجل، وسيطلب بعد ذلك من المتقدمين الذين تم اختيارهم التسجيل كشريك لجوجل (إذا لم يكونوا بالفعل) من أجل الحصول على التمويل ".