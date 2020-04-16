وكالة الرأي الفلسطينية بعد أن تعافى من كورنا تماما.. وقعت المأساة المفاجئة وكالة الرأي الفلسطينية ترينكاو فخور بالتعاقد مع برشلونة واللعب بجوار ميسي وكالة الرأي الفلسطينية خدمات النصيرات يوقع 3 صفقات جديدة بضم الثلاثي عياش وداود وأبوبلال وكالة الرأي الفلسطينية سانيه لا يزال مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تنشئ صندوق إغاثة للصحافة لمساعدة المؤسسات حول العالم بأزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديث جديد لـ Wear OS بالساعات الذكية يذكرك بغسل يديك وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يطورون مصابيح فوق بنفسجية لتنقية الهواء والأسطح من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يستخدمون لقاح الحصبة لتقوية مناعة الجسم ضد كورونا وكالة الرأي الفلسطينية ألم فى الخصية والقدمين.. أعراض مبكرة للإصابة بالفيروس التاجى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الثوم تقوية الجهاز المناعى والحد من العدوى الفيروسية
أخبار » الرياضة و الملاعب

سانيه لا يزال مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ

16 نيسان / أبريل 2020 07:34

سانيه لا يزال مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ
سانيه لا يزال مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ

لا يزال الألماني لوروا سانيه لاعب نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ بطل المانيا في السنوات السبع الأخيرة، وفق ما أفاد وكيله الجديد دامير سموليان صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية في عدد الأربعاء.

وارتبط سانيه (24 عاما) بالانتقال الى العملاق البافاري الصيف الماضي لاسيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، الا ان تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الامامي لركبته اليمنى أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في آب الفائت، دفعت بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.

وغاب الألماني الدولي منذ حينها عن الفريق الاول لسيتي بطل إنكلترا في العامين الماضيين فيما خاض في شباط الفائت اول مباراة مع الفريق الرديف ضد ارسنال، قبل تعليق المنافسات الكروية في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سموليان "ابتداء من الآن، بات لدينا رسميا تفويض وكالة عن لوروا سانيه وبإمكاننا إجراء مفاوضات".

وتابع "بايرن ميونيخ هو النادي الألماني الوحيد الذي يمكن للوروا أن يفكر فيه للمرحلة التالية من مسيرته. إذ يعتبر أن الظروف متاحة له لتحقيق هدفه الأكبر: الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا".

وأكد سموليان أن "اهتمام بايرن (بسانيه) ليس سرا، ولكن هناك العديد من الأندية الاوروبية الكبرى التي تواصلت معنا بشأن لوروا" حيث أشارت "بيلد" الى أن العملاقين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة من بين تلك الأندية.

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في حزيران 2021 وهو خاض معه 134 مباراة سجل خلالها 39 هدفا مع 45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه عام 2016.

يعتبر الجناح الدولي الألماني الذي شارك في 21 مباراة مع منتخب الـ "مانشافت" سجل خلالها خمسة اهداف، من المواهب الواعدة لبلاده.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟