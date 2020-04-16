خدمات النصيرات يوقع 3 صفقات جديدة بضم الثلاثي عياش وداود وأبوبلال

نجح نادي خدمات النصيرات الذي شرع في طريق الإعداد للصعود إلى الدرجة الممتازة، في توقيع 3 صفقات جديدة, لتعويض خروج عدد من لاعبيه في صفوف الفريق في الخطوط كافة، وذلك بضم المدافع خالد عياش والمهاجمين يوسف داود، وأحمد أبو بلال, بانتظار ابرام صفقة أخيرة في خط الوسط خلال الأسبوع الجاري. ويعد داوود إضافة مميزة للفريق، حيث سبق له اللعب مع شباب جباليا والصداقة.

وكان النادي تعاقد مع محمد أبو يوسف قادمً من الجلاء، والمدافع محمد ماضي, ومحمد سمير ماضي قادمين من خدمات الشاطئ، ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين البارزين للموسم القادم. هذا وتعاقد نادي الأقصى المنافس في الدرجة الأولى مع المهاجم طارق الهور, لموسم واحد قادماً من خدمات النصيرات، ولاعبي رفح محمد حسنين، وإبراهيم أبو عمير ضمن جهود الفريق للصعود إلى الدرجة الأولى.

من جهة أخرى, جدد نادي اتحاد بيت حانون عقد مهاجمه محمد الجرمي لموسم أخر, معاراً من نادي خدمات رفح، فيما دخل نادي أهلي النصيرات، في مفاوضات الرباعي أسامة أبو قرشين، وعيد العكاوي، وطارق مسعود وحازم قفة بعد إعلانهم الرحيل عن فرقهم.

من جهة ثانية، جدد نادي الجلاء الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز، عقود 6 من لاعبيه، وهم: مدافعه حمزة سلامة، وأحمد مرزوق، وطلال جندية، وحمزة سلامة، ومحمود الريفي، واسماعيل عبدو، وأحمد الغزالي, ويسعى النادي للتعاقد مع لاعبين جدد والتجديد لآخرين, حيث تواصل مع بعض الأندية لاستعارة لاعبيها. وقال السدودي إن فريقه يحتاج إلى ثماني لاعبين مع الابقاء على العناصر الرئيسة, لضمان الظهور بشكل قوي في الدرجة الممتازة.

إلى ذلك، نجح نادي اتحاد بيت حانون في تجديد عقد مهاجمه محمد الجرمي لموسم واحد على سبيل الإعارة من خدمات رفح بعد تألقه الموسم الماضي، فيما قرر اللاعب عامر عاشور العودة إلى صفوف الهلال الغزي, بعد عامين، وذلك بعدما خاطب ناديه بشأن رجوعه.

بدوره، ذكر اللاعب أحمد العمواسي، نجم القادسية في الدرجة الأولى، تلقيه عروض من أندية شباب خان يونس، والجلاء، والأقصى.

وقرر لاعب خدمات دير البلح، سعيد تمراز رحيله عن صفوف الفريق، فيما حصل حارس الاستقلال، محمود أبو شعر، على كتاب الاستغناء، فيما أعلن مهاجم التفاح عطايا جربوع تلقيه عدة عروض من أندية شبا0°ب خان يونس، واتحاد بيت حانون، وخدمات النصيرات، والجلاء، والأقصى، وخدمات خان يونس. على صعيد آخر، منح نادي اليرموك اللاعب محمود مؤمن ابو رياله كتاب استغناء. وكان النادي انتقل من الصداقة، وشارك مع نادي اليرموك في بطولة طوكيو لمواليد 2001 , وظهر بشكل لافت في مركز رأس الحربة ويمتلك قدرات هجومية .

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