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ترينكاو فخور بالتعاقد مع برشلونة واللعب بجوار ميسي

16 نيسان / أبريل 2020 07:44

ترينكاو فخور بالتعاقد مع برشلونة واللعب بجوار ميسي
ترينكاو فخور بالتعاقد مع برشلونة واللعب بجوار ميسي

أعرب لاعب كرة القدم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي عن شعوره "بالفخر" للتعاقد مع برشلونة و اللعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووقع ترينكو في كانون الثاني الماضي على عقود انتقاله لبرشلونة بداية من الموسم المقبل مقابل 31 مليون يورو لناديه البرتغالي.
وأشار ترينكاو إلى أن ميسي هو أحد لاعبين يعتبرهما مثله الأعلى، وأن اللاعب الآخر هو مواطنه كريستيانو رونالدو .
وأوضح اللاعب ، في مقابلة بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لناديي برشلونة وبراجا عبر الانترنت ونقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" ، : "اللعب بجوار ميسي سيكون مصدر فخر لي. أود بالفعل أن ألتقيه وأن تتاح لي فرصة التعلم منه. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. سبق لي أن تحدثت إلى جريزمان الذي بعث لي برسالة ترحيب. إنه ينتظرني بالفعل".
وأكد ترينكاو أنه سيكون مصدر فخر له أن يلعب بجوار كل لاعبي برشلونة وأن يرتدي قميص النادي خلال الموسم المقبل.
 

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