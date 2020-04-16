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يقتل زوجته بعدما طلبت منه مغادرة المنزل لإصابته بفيروس كورونا

16 نيسان / أبريل 2020 08:04

يقتل زوجته بعدما طلبت منه مغادرة المنزل لإصابته بفيروس كورونا
يقتل زوجته بعدما طلبت منه مغادرة المنزل لإصابته بفيروس كورونا

أقدم رجل بريطاني ستيني على قتل زوجته على إثر خلاف بينهما، بعد أن طلبت منه الخروج من المنزل حتى لايعديها بفيروس كورونا.
واستمعت المحكمة إلى أن حسين عقال (65 عاماً) قتل زوجته ماريان اسماعيل (57 عاماً) داخل شقتهما في إدمنتون شمال لندن يوم 6 أبريل (نيسان) الجاري.
وذكرت صحيفة محلية أن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد الساعة 6:00 مساءً، وعندما وصل المحققون إلى منزل الضحية، عثروا عليها جثة هامدة.
وقال المدعي العام جوناثان بولناي إن الزوجة أصيبت بجروح خطيرة عديدة، وذكر الجاني أنها طلبت منه مغادرة المنزل، لأنه يعاني من فيروس كورونا.
وظهر المدعى عليه عبر تطبيق اتصال بالفيديو كإجراء احترازي خوفاً من التقاط هيئة المحكمة للعدوى، وأصدر القاضي أمراً بحسبه إلى حين جلسة الاستماع يوم 14 يونيو (حزيران) القادم.
وارتفع عدد القتلى الرسمي في المملكة المتحدة من تفشي الفيروس إلى ما لا يقل عن 813 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع تسجيل إنجلترا وحدها 744 حالة وفاة أخرى.
وبلغ إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة 12157، على الرغم من أن ذلك يشمل فقط حالات الوفاة المسجلة في المستشفيات، حيث يُخشى أن يكون العدد أكبر بكثير بعد أخذ الوفيات في دور الرعاية بالاعتبار، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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