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اللجنة القطرية تواصل تقديم مساعداتها للمحجورين بغزة

16 نيسان / أبريل 2020 08:38

غزة - الرأي

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستواصل تقديم مساعداتها لمئات المواطنين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة.

وأوضح العمادي أن تقديم هذه المساعدات يأتي بناءً على تعليمات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضمن المنحة التي وجّه سموّه بتقديمها لسكان القطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى ستة أشهر، والتي تتضمن تقديم مساعدات لأهالي القطاع لمواجهة تفشي فايروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن المساعدات تشمل تقديم جميع وجبات الطعام اليومية ومياه الشرب للمحجورين صحيا، إضافة إلى توفير بعض الأجهزة الكهربائية الأساسية، وكذلك الأثاث اللازم من أغطية وفرشات ومخدات، مضيفا أن اللجنة القطرية قامت بتوزيع طرود غذائية للمئات من عائلات المحجورين صحيا والأسر المتعففة في القطاع، ضمن منحة سمو أمير دولة قطر لسكان القطاع.

وفي السياق، بيّن السفير العمادي أنه من المقرر أن تنتهي يوم غد الخميس عملية توزيع المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة بواقع 100$ لكل أسرة، مشيرا إلى أن عملية الصرف استمرت على مدار أسبوعين وفق آلية جديدة لضمان سلامة المستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع تفشي فايروس "كورونا".

ونوّه إلى أن عملية تقديم جميع هذه المساعدات تتم بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختصة بغزة.

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