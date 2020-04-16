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انتهاء مهلة غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية دون إحراز تقدم

16 نيسان / أبريل 2020 08:48

غانتس
غانتس

القدس المحتلة - الرأي

انتهت بعد منتصف الليلة، مهلة التمديد التي منحها رئيس كيان الاحتلال، رؤوفين ريفلين، لرئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وفي هذه الأثناء، تتواصل المباحثات للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، في جولة جديدة من المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، انطلقت في وقت متأخر من مساء الأبعاء.

وكانت مهلة التفويض الأصيلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة قد انتهت عند منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق ريفلين على تمديدها لـ٤٨ ساعة بناء على طلب مشترك من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وغانتس، بناءً على الدعوات التي أطلقها لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إن الطرفين لم يحرزا أي تقدم خلال المفاوضات الجارية ولم ينجحا حتى اللحظة بتجاوز الخلافات، فيما نقلت "كان" عن مصادر من "كاحول لافان"، قولهم إنهم لا يتجهون إلى طلب تمديد إضافي لغانتس، علما بأن القانون يتيح لريفلين حرية القرار حول التمديد على ألا يتجاوز فترة الـ١٤ يوما.

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