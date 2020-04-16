النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472) الخميس16/4/2020
أخبار فلسطين
- هنية.. لن نتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال ودول عربية
- مفتي القدس: إغلاق مساجد فلسطين في رمضان
- لبنوك الفلسطينية تقدم تمويلا اضافيا للحكومة بقيمة 400 مليون دولار
- الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" إلى 12 ألفاً و126 وفاة
- مسؤول برنامج التعليم في "الأونروا" يوضح موعد نهاية العام الدراسي وامتحانات التوظيف
- «حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»
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أخبار إسرائيلية
- تقديرات إسرائيلية: المستهدف هو برنامج تدقيق صواريخ "حزب الله"
- الصحة الإسرائيلية: 131 حالة وفاة و12501 إصابة بفيروس كورونا
- خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 12 ألفا والضحايا إلى 126
- الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدّرت" كورونا للبلاد
الاخبار الدولية
- الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب تعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية
- منظمة الصحة العالمية ترد على قرار ترامب العقابي
اخبار عربية
- رسالة من مُنسق المؤتمر القومي الإسلامي للعاهل السعودي حول المعتقلين الفلسطينيين
- قطر تقدم منحة مالية ثانية للسلطة لمواجهة كورونا
- اللجنة القطرية تعلن مواصلة تقديم مساعداتها للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة
- "التعاون الإسلامي": الاحتلال يتحمل مسؤولية ارتفاع إصابات المقدسيين بـ"كورونا"
- العمادي: مستمرون بمساعدة المواطنين بمراكز الحجر الصحي بغزة
- السفياني يدعو الملك السعودي لإطلاق سراح الخضري والمعتقلين الفلسطينيين
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الصحف العربية
القدس العربي
- الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا
- حقوقي: الكيان الإسرائيلي لا يوفر فحوصات “كورونا” للفلسطينيين بالقدس المحتلة
- فلسطين.. صلاة تراويح رمضان في البيوت
- إصابات جديدة تدفع لإغلاق مدينة جنوب الضفة… وتحذير في غزة من الخطر ومطالبات…
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الشرق الأوسط
- «درون» إسرائيلية تستهدف قيادياً في «حزب الله» على الحدود السورية ـ اللبنانية
- «حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تستهدف سيارة لـ«حزب الله» بين سوريا ولبنان
الغد الأردنية
- فلسطين: 3 إصابات بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 291
- مفتي القدس: إغلاق مساجد فلسطين في رمضان
- ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 123.. و175 مصابا بحالة خطيرة
الاهرام المصرية
- إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 126 والإصابات تتجاوز 12 ألفا
الاخبار اللبنانية
- أصعب أزمة في تاريخ «الأونروا»: قادرون على تغطية شهرين... أو أقل
- اعتداء إسرائيلي على حزب الله في سوريا... ولا ضحايا
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الشروق المصرية
الشرق القطرية
- مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في الخليل
- هنية.. لن نتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال ودول عربية
- الأونروا.. الاحتلال يضيق على طواقم كورونا في القدس
- طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف سيارة لحزب الله
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- 6 إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم والقدس
- الإعلام الحكومي: نحذر من خطورة الوضع الصحي بغزة
- بالصور عوض يلتقي ممثلي الاتحادات الاقتصادية بشأن كورونا
- قطر تقدم منحة مالية ثانية للسلطة لمواجهة كورونا
- ملحم: لم نسجل أي إصابة جديدة بكورونا منذ الصباح
- "التعاون الإسلامي": الاحتلال يتحمل مسؤولية ارتفاع إصابات المقدسيين بـ"كورونا"
- عنصرية الاحتلال والإهمال يهددان المقدسيين في ظل كورونا
- العمادي: مستمرون بمساعدة المواطنين بمراكز الحجر الصحي بغزة
- السفياني يدعو الملك السعودي لإطلاق سراح الخضري والمعتقلين الفلسطينيين
- الاحتلال يعلن فتح المعابر التجارية مع الضفة وغزة غداً
- منظمة الصحة العالمية ترد على قرار ترامب العقابي
-
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القدس المحلية
- تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا في بيت لحم و القدس
- اللجنة القطرية تعلن مواصلة تقديم مساعداتها للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة
- قلق فلسطيني من اتساع خطر تفشي كورونا في القدس
- ضبط أغذية منتهية الصلاحية بنابلس وإتلاف قماش مُعد لصنع كمامات في طوباس
- في الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة نحالين الثانية.. الجرح ما زال مفتوحاً
جريدة الأيام
- قرض بنكي مجمع للحكومة بـ 400 مليون دولار لتمويل موازنة الطوارئ
- »أبو جيش: يجري العمل على تطوير اتفاق العمل الجماعي وتمديده
- »مجدلاني: 53 ألف أسرة تكشفت إلى ما دون خط الفقر جراء أزمة كورونا
- »الإصابات بـ"كورونا" تزداد في صفوف مواطني القدس
- »الأردن: السجن حتى 3 سنوات لكل من يخفي إلاصابة بــ"كورونا"
- »انخفاض نسبة الجرائم الجنائية والإلكترونية بشكل لافت في فلسطين منذ مطلع...
- »تحذيرات من استغلال الاحتلال للمتسللين لنشر فيروس كورونا في القطاع
- »أغنيات فلسطينية من داخل الحجر المنزلي!
الحياة الجديدة
- ثلاث اصابات بفيروس كورونا في جبل المكبر
- الهباش: انسجاما مع مقاصد الشريعة.. صلاة التراويح في البيوت خلال رمضان
- الإفراج عن أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان
- الزعنون: أبو جهاد كان ثائرا وفارسا من فرسان فلسطين الحقيقيين ورمزا للوحدة
وكالة صفا
- ملحم: تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس
- جيش الاحتلال يعلن إعادة فتح معابر قطاع غزة
- الحكومة تقرّ خطة للتقنين النقدي لـ6 أشهر
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وكالة الراي الفلسطينية
- صور رئيس المتابعة الحكومية يلتقي ممثلي الاتحادات الاقتصادية بشأن "كورونا"
- الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 15 إبريل 2020
- رسالة من مُنسق المؤتمر القومي الإسلامي للعاهل السعودي حول المعتقلين الفلسطينيين
- مصادرة مكبرات صوت من باعة مُخالفين للتعلميات بغزة
- هنية: لن نتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال ودول عربية
- ارتداء الكمامة ضرورة طبية وحماية للمجتمع من كورونا (تقرير)
- "الداخلية" تشرع بتصنيع الكمامات الواقية للمساهمة في الإجراءات الوقائية
- 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" إلى 12 ألفاً و126 وفاة
سما نيوز
- انتهاء مهلة تشكيل الحكومة لغانتس ونتنياهو بدون نتيجة.. فماذا بعد؟
- تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في القدس المحتلة وبيت لحم
- المقدسيون يواجهون وبائين: الاحتلال يتعمد التكتم وما يحدث في سلوان يمهد لسيناريو وبائي كارثي!
- البنوك الفلسطينية تقدم تمويلا اضافيا للحكومة بقيمة 400 مليون دولار
- الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج
-
فلسطين اليوم
- تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس وبيت لحم
- هل ستتأثر رواتب موظفي السلطة الشهر القادم؟ خبير اقتصادي يجيب
- الأمين العام القائد النخالة يبدي اعتزازه وافتخاره بالمشاركين في حملة النظافة من الإيمان
- مسؤول برنامج التعليم في "الأونروا" يوضح موعد نهاية العام الدراسي وامتحانات التوظيف
-
عرب 48
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- الاحتلال يضيّق على الـ"أونروا" في مخيمات القدس المُكافِحة لكورونا
- 3 إصابات جديدة لممرّضين بفيروس كورونا في الضفة الغربية
- كورونا بالضفة والقدس: الاحتلال يمنع الفحوصات والسلطة تغلق دورا كإجراء وقائي
- تقديرات إسرائيلية: المستهدف هو برنامج تدقيق صواريخ "حزب الله"
- الصحة الإسرائيلية: 131 حالة وفاة و12501 إصابة بفيروس كورونا
- خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 12 ألفا والضحايا إلى 126
- الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدّرت" كورونا للبلاد
-
وكالة وفا
- ملحم: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس المحتلة
- اتفاق على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار
حدث في مثل هذا اليوم
16 نيسان (أبريل)
- 2008 م استشهاد الصحفي فضل شناعة مصور وكالة (رويترز) العالمية للأنباء في قصف مدفعي استهدفه أثناء تصويره لمجزرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة
- 2002م اعتقال مروان البروغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وإسرائيل تعلن أنه إنجاز كبير.
- 1988م استشهاد القائد الكبير خليل الوزير "أبو جهاد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بتونس في منزله على يد الموساد الإسرائيلي.
- 1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.
- 1965م إقرار مشروع بورقبية الذي يدعو إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
- 1948م الهاغاناة الإسرائيلية تهاجم قرية ماريس على طريق القدس وهدمت معظم بيوتها وطردت سكانها وقتلت عدداً كبيراً من أهالي القرية.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية المسلحة تهاجم قريتي "بيت اكسا" و"شعفاط" قضاء القدس وتقوم باحتلالهما، والتنكيل بسكانهما.