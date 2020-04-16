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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472) الخميس16/4/2020

16 نيسان / أبريل 2020 08:48

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472)  الخميس16/4/2020

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16 نيسان (أبريل)

  • 2008 م استشهاد الصحفي فضل شناعة مصور وكالة (رويترز) العالمية للأنباء في قصف مدفعي استهدفه أثناء تصويره لمجزرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة
  • 2002م اعتقال مروان البروغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وإسرائيل تعلن أنه إنجاز كبير.
  • 1988م استشهاد القائد الكبير خليل الوزير "أبو جهاد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بتونس في منزله على يد الموساد الإسرائيلي.
  • 1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.
  • 1965م إقرار مشروع بورقبية الذي يدعو إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
  • 1948م الهاغاناة الإسرائيلية تهاجم قرية ماريس على طريق القدس وهدمت معظم بيوتها وطردت سكانها وقتلت عدداً كبيراً من أهالي القرية.
  • 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية المسلحة تهاجم قريتي "بيت اكسا" و"شعفاط" قضاء القدس وتقوم باحتلالهما، والتنكيل بسكانهما.
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