النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2472) الخميس16/4/ 2020

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الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب تعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية ترد على قرار ترامب العقابي

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إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 126 والإصابات تتجاوز 12 ألفا

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أصعب أزمة في تاريخ «الأونروا»: قادرون على تغطية شهرين... أو أقل

اعتداء إسرائيلي على حزب الله في سوريا... ولا ضحايا



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تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا في بيت لحم و القدس

اللجنة القطرية تعلن مواصلة تقديم مساعداتها للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

قلق فلسطيني من اتساع خطر تفشي كورونا في القدس

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بنابلس وإتلاف قماش مُعد لصنع كمامات في طوباس

في الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة نحالين الثانية.. الجرح ما زال مفتوحاً

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