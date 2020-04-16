الاقتصاد تحرر 63 محضر ضبط وإتلاف لمتلاعبين بالأسعار

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك حررت 32 محضر ضبط و31 محضر إتلاف لمتلاعبين بالأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 202 زيارة و19جولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وأشارت إلى أن الطواقم التفتيشية قامت بزيارة عدد من محطات تعبئة الوقود في إطار الرقابة على المحطات للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الامن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

وأوضحت أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.