وزارة النقل والمواصلات تجتمع بمندوبي باصات نقل الموظفين

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة النقل والمواصلات بمندوبي باصات نقل الموظفين لمناقشة خطة عمل الباصات لما بعد جائحة كورونا.

وترأس اللقاء أ يحيي نصرالله نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية، والذي اكد أن الهدف من اللقاء توفير أفضل الخدمات لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.

وأوضح نصرالله بأنه سيتم زيادة عدد الحافلات بما يضمن الاستخدام الأمثل لكل حافلة وتوفير مقعد لكل موظف .

ويأتي هذا اللقاء الأول بعد إحالة ملف الباصات من قبل وزارة المالية إلى وزارة النقل والمواصلات .

من جانبه أكد د .محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية، أن الوزارة ستعمل مع كافة الجهات المعنية و مندوبي الباصات لتوفير بيئة مناسبة لجميع الموظفين وتوفير خدمات تتناسب مع الجهد الكبير الذي يقوم به الموظفين وتطوير الحافلات التى تقل الموظفين.