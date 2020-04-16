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استكمالاً لتدريب الطواقم الصحية

التنمية البشرية في وزارة الصحة تفتتح البرنامج التأهيلي للموظفين الجدد

16 نيسان / أبريل 2020 09:18

تنمية القوى البشرية في الصحة تفتتح البرنامج التأهيلي للموظفين الجدد
تنمية القوى البشرية في الصحة تفتتح البرنامج التأهيلي للموظفين الجدد

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشريةد. رامي العبادلة، انضمام الفريق الجديد من الكوادر الصحية ، هو باكورة طاقم جديد يحمل رسالة الجودة ورسالة التغيير والعمل نحو الأفضل، جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي لتأهيل الموظفين الجدد الذي نظمته الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

 وشدد د. العبادلة على ضرورة تركيز الكوادر الصحية على أربعة نقاط هامة في حياتهم العملية لتطوير ذاتهم أهمها التعرف على المهارات الأساسية لدعم الحياة كجزء مهم في إنقاذ حياة أي إنسان، إضافةً إلى التعرف على طرق مكافحة العدوى، وكون الموظف يعمل في مؤسسة صحية الامر الذي يتطلب معرفة جيدة بمهارات التوثيق ومهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور، مختتما حديثه بأهمية البحث العلمي في تطوير المنظومة الصحية.

ويستمر البرنامج يومين متتاليين بواقع 12 ساعة تدريبية حيث حاضر في اليوم الأول د. محمد كحيل تحدث عن المهارات الأساسية لدعم الحياة، فيما قدم محاضرة الدعم النفسي أ. إسماعيل أبو ركاب، بينما حاضر أ. أحمد أبوموسى محاضرة حول حقوق وواجبات الموظفين، كما سيقدم أ. ماهر صالح مهارات الاتصال والتواصل.

وفي ذات السياق عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية برنامج تدريبي خاص بالأطباء الموظفين الجدد حديثي التعيين، حيث حاضر في المحور الأول كل من أعضاء لجنة مكافحة العدوى كل من أ. سليمان العديني، أ. وائل حرب

فيما يحاضر في المحور الثاني حول الإنعاش القلبي المتقدم ACLS كل من د. حاتم الحسيني، د. خالد خضوره.
يذكر أنه سيتم تخصيص محاضرة خاصة بالعاملين بشركات النظافة حول طرق مكافحة العدوى

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