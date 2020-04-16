ريفلين ينقل تفويض تشكيل الحكومة للكنيست

القدس المحتلة - الرأي

أبلغ رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، صباح اليوم الخميس، رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل حكومة إلى الكنيست، بعدما فشل غانتس ورئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل "حكومة طوارئ قومية"، حتى منتصف الليلة الماضية.

وفي حال فشل الكنيست باختيار مرشح يحظى بتأييد 61 عضو كنيست حتى السابع من أيار/مايو المقبل، فإنه سيتم حلها والتوجه لانتخابات رابعة.

ورغم إعلان الحزبين، أمس، أنهما سيواصلان المفاوضات بينهما، إلا أنها وصلت، على ما يبدو، إلى طريق مسدود.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر في طاقم المفاوضات عن "كاحول لافان" قولها، اليوم، إن الانطباع لديهم هو أن نتنياهو معني بجولة انتخابات أخرى، ولذلك هو يضع مصاعب في أي لقاء بينهم وبين طاقم المفاوضات عن الليكود.

وأضافت المصادر نفسها، أن البطاقة الأخيرة التي بقيت بحوزة "كاحول لافان" من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة هي التهديد بسن قانون ضد نتنياهو، بمنعه من تشكيل حكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، وأن سن قانون كهذا مشروط بتأييد عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، اللذان انشقا عن كتلة "كاحول لافان"، قبل ثلاثة أسابيع.