الصحة تصدر توضيحاً حول وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الصحة توضيحاً حول وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يبونس.

وقالت الوزارة، امس الأربعاء، إنه وضمن جهودها لتقديم خدمات صحية متكاملة لأصحاب الكسور المعقدة الناجمة عن مسيرات العودة وكسر الحصار، تم اعتماد برنامج لإنشاء وحدة متخصصة لعلاج هذه الحالات في مجمع ناصر الطبي وتشغيل كوادر من خلال مؤسسة اوتشا وتنفيذ الهلال الأحمر القطري".

وأوضحت أنه نظراً لأسباب خاصة بالطرف الممول لجزئية تشغيل الكوادر تم توقيف إنفاذ هذا الجزء من المشروع .

وأكدت أنها استمرت في تقديم الخدمات الخاصة بالجرحى حفاظاً على اطرافهم وللحيلولة دون بترها وتفاقم اوضاع المصابين.

ووجهت وزارة الصحة شكرها لكل العاملين في هذا المشروع المميز والذي يقدم خدماته لجميع المصابين من كافة مناطق قطاع غزة.

وقالت الوزارة:" إنها ملتزمة بايجاد الطريقة المناسبة لدفع مخصصات هذه الكوادر و بشكل كامل" .