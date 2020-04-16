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140 حالة وفاة و12591 مصابًا بكورونا لدى الاحتلال

16 نيسان / أبريل 2020 09:35

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 140، والإصابات إلى 12591. 

ووفقًا للمعطيات، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9,454 وصفت حالتهم بسيطة، 174 متوسطة و180 خطيرة و133 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2,563 تماثلوا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت بنسبة 2.9%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد ١٩" بنسبة 5.7%.

ولفتت الوزارة إلى أن 649 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,277 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,238.

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