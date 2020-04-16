"الصحة" أجرت أكثر من مليون فحص مخبرى خلال الربع الاول 2020

غزة- الرأي

قال أ.عميد مشتهى مدير مختبرات وزارة الصحة، إنه تم اجراء أكثر من مليون فحص مخبرى خلال الربع الاول من العام الجارى 2020، منها 85.6 % في مختبرات المستشفيات.

وأوضح مشتهى أنه و بالتزامن مع جائحة كورونا تم تشغيل جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا لتصل الفحوصات الى أكثر من( 2300) فحص،لافتا الى انه سيتم استلام جهاز فحص أخر في الأيام المقبلة.

و خلال زيارة ميدانية لفريق المختبرات لمستشفى الصداقة التركى ، قال أ.مشتهى أنه تم تزويد المستشفى بجهاز CBC دم كامل وجهاز كيمياء و توفير قوى عاملة للمختبر،تزامنا مع استقبال العائدين من معابر قطاع غزة بالامس لتقديم الخدمات الطارئة للمحجورين.

و أفاد مشتهى خلال تقريره الربعى ، أنه تحديث قوائم احتياجات الأجهزة في المختبرات مستشفيات ورعاية أولية ومختبر مركزي وتحديث مفتاح احتياج القوى العاملة في المختبرات وذلك في اطار الجهوزية والاستعدادات في ظل مكافحة فيروس كورونا،مشيرا الى تجهيز مختبر في المستشفى الميداني لمرضى الكورونا (بمعبر رفح) بالقوى العاملة والأجهزة اللازمة لتشغيله.

وتابع:" تم نقل تقديم خدمات الفحوصات المركزية (الهرمونات ودلالات الأورام ومعدل الأدوية في الدم والعديد من الفحوصات المناعية) الى مختبرات مجمعى الشفاء وناصر الطبيين بناءً على قرار عطوفة وكيل وزارة الصحة مع ملاحظة ومتابعة سرعة انجاز الفحص وحصول المريض على النتيجة.

و نوه مشتهى الى أنه تم الانتهاء من تحديث دليل اجراءات فحص حساسية المضادات الحيوية لأقسام الميكروبيولوجي، كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل دليل طرق الفحوصات الموحدة لأقسام الكيمياء،واعداد ملفات الصيانة المانعة لأجهزة المختبرات،واعادة توزيع بعض الأجهزة بين مختبرات المستشفيات والرعاية الأولية تبعاً لمصلحة العمل.

و يشير أ.مشتهى الى اجراء فحوصات الكفاءة (Proficiency tests) الدورة الأولى لمختبرات المستشفيات والرعاية الأولية ،و اضافة قسم الميكروبيولوجي للمرة الأولى ضمن فحوصات توكيد الجودة لمختبرات المستشفيات.

وأوضح أنه تم وضع سياسة تقديم خدمة الفحوصات المخبرية في مختبر م الأوروبي كخطة في حال انتشار جائحة كورونا.

و لفت أ.مشتهى الى عقد دورة تدريبية في علم الهرمونات لعدد 45 أخصائي تحاليل طبية من العاملين في وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص ونقابة التحاليل الطبية بالتنسيق مع تنمية القوى البشرية،فضلا عن تدريب عدد 5 من أخصائيين التحاليل الطبية ضمن برنامج تدريب المدربين ليكونوا مدربين في حقيبة التدريب الأساسية للتحاليل الطبية.

هذا و شارك فريق المختبرات في تنفيذ خطة نقل خدمات أمراض الدم والأورام والأطفال من م غزة الأوروبي الى مستشفيات الأمل والجزائري ومجمع ناصر وتوزيع العاملين الى فرق عمل و توفير المواد اللازمة للعمل،اضافة الى وضع واعتماد سياسة السلامة المهنية للعاملين في المختبر المركزي لحماية العاملين .

الى جانب اعداد حقيبة التدريب الأساسية لأخصائي و التحاليل الطبية بالتنسيق مع تنمية القوى البشرية،و المشاركة في لجان البت والترسية على أجهزة مخبرية من عدة جهات (قطر الخيرية و وزارة المالية)،وتشكيل لجان المؤتمر الأول للطب المخبري والبدء في التجهيز وتم تجميد النشاط بسبب جائحة كورونا.