وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الأسير .. الاحتلال يعتقل 51 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" أجرت أكثر من مليون فحص مخبرى خلال الربع الاول 2020 وكالة الرأي الفلسطينية 140 حالة وفاة و12591 مصابًا بكورونا لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تصدر توضيحاً حول وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية ريفلين ينقل تفويض تشكيل الحكومة للكنيست وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية في وزارة الصحة تفتتح البرنامج التأهيلي للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تجتمع بمندوبي باصات نقل الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم سلسلة جولات على الأجهزة الأمنية برفح والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: بدء توزيع الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة لقطاع الإنتاج الحيواني
أخبار » أخبار الأسرى

بيوم الأسير .. الاحتلال يعتقل 51 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا

16 نيسان / أبريل 2020 10:01

غزة - الرأي

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال تعتقل 51 أسيراً فلسطينياً منذ ما يزيد عن 20 عاماً، بينهم 14 أسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً خلف القضبان بشكل متواصل أقدمهم الأسير "كريم يونس".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر، أن الأسرى الأربعة عشر ضمن قائمة الشرف والبطولة، ورغم مرور ما يزيد من 3 عقود على اعتقالهم الا انهم لا زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية، تعانق عنان السماء، ولم يستطيع الاحتلال ان يكسر شوكتهم او يضعف عزائمهم، او يزرع اليأس في نفوسهم، فمنهم من حصل على شهادات الدراسات العليا، ومنهم من كتب الروايات والقصص وغيرها.

وبين الأشقر أن هؤلاء الأسرى معرضين أكثر من غيرهم للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا كونهم كبار في السن، وامضوا عشرات السنين داخل السجون مما أثر على الحالة الصحية لهم وغالبيتهم يعانون من أمراض مختلفة ومناعتهم ضعيفة مما يشكل خطر حقيقي على حياتهم.

وأشار إلى أن هذه الفئة من الأسرى لم تأخذ حقها في تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الاعلام فلكل أسير منهم حكاية ألم، ومعاناة مختلفة عن بقية الأسرى، فمنهم من فقد أحد والديه او كلاهما، او ابناً او أخاً او عزيزاً على قلبه، دون ان يتمكنوا حتى من القاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

ومنهم من كبر ابنائه وتخرجوا من الجامعات وأصبح لهم زوجات وأبناء بعد أن كانوا اطفالاً حين اعتقاله، وحرم من المشاركة في هذه المناسبة الخاصة، ومنهم من تزوجت بناته ولم يستطع ان يهنئها او يشارك في حفل زفافها مما ترك حسرة في قلبه .

واعتبر أن هذه الفئة من الأسرى يستحقون ان نذكرهم ونتغنى ببطولاتهم على مدار أيام السنة، وليس في يوم الاسير الفلسطيني فقط، حيث تخطت اعمار بعضهم الستين عاماً، بعد ان تجاوزتهم كل الصفقات، بينما يعانى غالبيتهم ظروف صحية سيئة .

وطالب الأشقر بضرورة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها العالم، خشية على حياتهم لو وصل فيروس كورونا الى سجون الاحتلال، وخاصة ان هناك اتفاق سابق بإطلاق سراحهم جرى منذ 7 سنوات بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى على 4 دفعات، حيث أطلق الاحتلال سراح 3 دفعات، وأوقف الافراج عن الدفعة الرابعة بعد تعثر المفاوضات.

وقال إن الأسرى القدامى يعيشون معاناة مضاعفة كونهم امضوا عشرات السنين خلف القضبان، واوضاعهم ظروف صحية سيئة نتيجة فترة الاعتقال والظروف السيئة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، كما يعانون من عدم اجراء الفحوص الدورية لهم بشكل منتظم وذلك لاكتشاف الأمراض في اجسادهم قبل استفحالها لكبر سنهم، والتنقلات المستمرة، كما يعاملهم الاحتلال كبقية الأسرى الاخرين، ولا يراعى سنوات اعتقالهم الطويلة أو كبر سنهم.

وبين أن أحد الأسرى القدامى ارتقى شهيداً العام الماضي وهو الأسير "فارس أحمد بارود" من مدينة غزة نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، وذلك بعد أن أمضي 28 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال، حيث كان اعتقل عام 1991.

وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح هؤلاء الاسرى الين قضوا أكثر من نصف اعمارهم خلف القضبان، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحه كورونا، كما دعا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي امضت عشرات السنين خلف القضبان من اجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع (605) طرود غذائية على عائلات فقيرة بغـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟