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بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة

16 نيسان / أبريل 2020 10:02

بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة
بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق الساخنة ( المنخفضة ) التي تتجمع بها مياه الأمطار في فصل الشتاء، وكذلك إنشاء خط للصرف الصحي في معسكر الشاطئ غرب المدينة .
وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، أن البلدية بدأت بإنشاء خط للصرف الصحي بطول يبلغ نحو 200 مترا في شارع أحمد الشقيري مقابل منطقة البلاخية في معسكر الشاطئ لمنع تسرب المياه العادمة إلى شاطئ البحر وحدوث تلوث في المنطقة .
وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء حط لتصريف مياه الأمطار بطول 500 مترا ومصافي لتصريف المياه في تقاطع شارع 10 مع شارع وادي العريس في حي الزيتون جنوب شرق المدينة لحل مشكلة تجميع مياه الأمطار في المنطقة .

وأوضح أنه تم الشروع ايضاً في إنشاء خط بطول 100 مترا وتركيب 10 مصافي لتصريف مياه الأمطار في تقاطع شارعي بورسيعد مع الصحابة لحل مشكلة تجميع مياه الأمطار في المنطقة .
وبين أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الدروس المستفادة من موسم الأمطار الأخير ولحل مشكلة تجميع مياه الأمطار في المناطق الساخنة في المدينة وتلافي غرق الشوارع .
ولفت مدير عام المياه والصرف الصحي إلى أن المشروع تموله منظمة العمل ضد الجوع ( AAH )، ومركز العمل التنموي ( معاً ) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 55 ألف دولار، وسيستغرق تنفيذه نحو 30 يوماً من بدء التنفيذ .

بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة 93277469_2971468232942836_7199570862725398528_n 93797113_2971467909609535_4214678324124844032_o
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