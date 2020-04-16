بلدية خان يونس تبحث سبل إنشاء مجمع للوزارات الحكومية في المدينة

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي الحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، السبل المطروحة لإنشاء مجمع للوزارات الحكومية في خان يونس من أجل التسهيل على المواطنين في التقدم لخدماتهم ومتابعتها دون عناء التنقل ما بين المحافظات.



وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. مازن السيخ، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير دائرة التخطيط والتنظيم م. محمـد الفرا، قدا التقوا بالوفد الذي ضم ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء د. كمال محفوظ، وممثل وزارة الأشغال م. سمير اللوح، وممثل وزارة الحكم المحلي م. رامي المصري.

وخلال اللقاء استعرض م. البطة جهود البلدية في استمرارية توصيل خدماتها للجمهور بالرغم من جائحة كورونا التي عطلت معظم مناحي الحياة مؤكداً على أن البلدية ماضية في تقديم كافة خدماتها من أجل حماية الجبهة الداخلية وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين.



وأكد م. البطة على أن بلدية خان يونس ترحب بفكرة إنشاء مجمع للوزارات الحكومية والذي من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين نتيجة المعاناة القائمة نظراً للظروف الحالية التي خلفها الحصار الجائر، لافتاً في ذات السياق إلى أن بلدية خان يونس تمتلك مجموعة من المخططات الهندسية التي تواكب احتياجات العصر والتطور المتلاحق وكذلك ستسعى جاهدة من أجل توفير المكان المناسب لإنشاء المجمع المذكور.



ومن جانبه استعرض م. الفرا رؤية البلدية من خلال مجموعة من المقترحات والمواقع ذات البعد الإستراتيجي والتي من شأنها تعزيز خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية لكافة أرجاء المحافظة، مؤكداً على أن إدارة البلدية أعطت توجيهاتها لتسخير كل امكانياتها ومواردها البشرية والفنية من أجل إنجاح ذلك المشروع لما له أهمية بالغة في تجويد العمل وسهولة الحصول على الخدمة المباشرة.

وبدوره أكد وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن فكرة انشاء المجمع تنبع من الحاجة الملحة والتي تم اخذ تغذيتها الراجعة بناء على التقارير الفنية الواردة من الوزارات والتي أكدت على أهمية إنشاء مجمع بديل في جنوب القطاع من أجل التسهيل على المواطنين وسيتم ربطه مباشرة مع الوزارات المعنية من أجل تسهيل الأعمال.

وبدوره ثمن وفد وزارة الحكم المحلي دور بلدية خان يونس في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية معتبراً إياها من أهم بلديات القطاع التي تحظى بمستوى متقدم من التكنولوجيا والتطور في الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل انجاح انشاء المجمع.

وفي سياق متصل أثنى ممثل وزارة الأشغال على الجهود المبذولة من قبل البلديات والوزارات المختلفة في التسهيل عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة على أهبة الإستعداد من أجل تقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني.