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حماس: الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية بشأن مبادرة الأسرى

16 نيسان / أبريل 2020 10:38

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يتقدم حتى الآن، بخطوات فعلية وجادة فيما يخصّ تبادل الأسرى.

وأكد القانوع في تصريحات صحفية، أن نجاح أو فشل المبادرة التي أطلقها قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار، مرهون بمدى جدية الاحتلال الذي ما تزال الكرة في ملعبه.

وذكر أن المبادرة تمثل البعد الإنساني للإفراج عن الأسرى وأنها ما تزال قائمة وجادة.

وأكد القانوع على أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على رأس أولويات قيادة الحركة في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف "أن تحرير الأسرى هو عهد قطعناه على أنفسنا وسنعمل بكل الوسائل والإمكانيات لتحرير كل الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال".

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