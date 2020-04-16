460 مصابًا بكورونا بالداخل المحتل معظمهم بأم الفحم

الداخل المحتل - الرأي

وصل عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل إلى قرابة 460 حالة، بزيادة بنسبة 10%، وفقًا للمعطيات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الخميس، بما لا يشمل المدن والبلدات المختلطة.

ويُستدل من المعطيات أنه تم تسجيل 42 حالة جديدة، بارتفاع يقدر بـ10% مقارنة بالأمس، فيما بلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 20381، مع زيادة تقدر بـ2119 فحصًا.

وتأتي أم الفحم في المرتبة الأولى في عدد الإصابات مع 55 حالة، لتسجل ارتفاعا بـ6 حالات في اليوم الأخير، فيما ويبقى عدد المصابين في جسر الزرقاء دون تغيير (36 حالة)، بينما ارتفع عدد المصابين في رهط بـ4 حالات جديدة ليبلغ 34.

يشار إلى أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الوزارة تشمل الفحوصات التي ظهرت نتائجها حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد جدا في دير الأسد، حيث وصل عدد المصابين إلى 30 حالة، بزيادة تقدر بـ20 حالة في اليوم الأخير، ويلاحظ ثبات عدد الإصابات في دبورية مع 24 إصابة دون تغير، وكذلك في باقة الغربية مع 21 إصابة.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا، تبقى جسر الزقاء في المكان الأول بمعدل 244 مصاب لكل 100 ألف نسمة، وترتفع ترتيب دير الأسد بمعدل 241 ومن ثم دبورية بـ240 و جت المثلث بـ167 حالة لكل 100 ألف مواطن.

ولفتت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها إلى ارتفاع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 33 مصابًا لكل 100 ألف، مقارنة بـ138 في المجتمع الإسرائيلي، وارتفع معدل الفحوصات في المجتمع العربي إلى 1641 مقابل 2320 في المجتمع الإسرائيلي فحص لكل 100 ألف مواطن".