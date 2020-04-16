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بمجموع 1186 خلال 3 أيام

713 عالقًا وصلوا غزة أمس عبر معبر رفح

16 نيسان / أبريل 2020 12:03

غزة - الرأي

وصل قطاع غزة 713 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح البري أمس الأربعاء، في اليوم الثالث من فتحه استثنائياً لتسهيل دخول العالقين في جمهورية مصر.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعابر العميد فؤاد أبو بطيحان، إن مجموع المواطنين الذين دخلوا القطاع منذ الإثنين الماضي بلغ 1186 مواطناً.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام (من الإثنين حتى الخميس)؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في مصر.

وأكد "أبو بطيحان" أن أطقم هيئة المعابر، وبمساندة جميع الجهات المختصة من وزارتي الداخلية والصحة، تواصل عملها في تسهيل وصول المواطنين العالقين، مُتخذة كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "تم نقل جميع المواطنين إلى مراكز الحجر في محافظات القطاع؛ لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد وفق إجراءات وزارة الصحة".

يذكر أن جميع معابر قطاع غزة مُغلقة منذ 15 مارس الماضي؛ ضمن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

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