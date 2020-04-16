وزارة العمل تنفذ حملة توعوية للعاملين حول فايروس كورونا المستجد

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل وبالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بتنفيذ حملة توعوية لتوعية العاملين في قطاعات العمل المختلفة حول فايروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه من خلال اجراءات الوقاية والسلامة المهنية في اماكن العمل.

وقد تم خلال الزيارات تنفيذ لقاءات توعوية للعاملين، وتوزيع بوسترات حول الوقاية من الفايروس، بالإضافة إلى توزيع كمامات وقفازات طبية.

ومن المزمع أن تستمر الحملة حتى منتصف ابريل الجاري، وستتضمن زيارات ولقاءات توعوية لعدة منشآت في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الغاز والمواد البترولية في كافة محافظات قطاع غزة

يُذكر أن هذه الحملة التوعوية تأتي في إطار إحياء فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، والذي يصادف الثامن والعشرين من ابريل من كل عام، حيث دأبت الوزارة على إحياءه سنوياً من خلال تنفيذ عدة نشاطات وفعاليات تفتيشية وتوعوية.

