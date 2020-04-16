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زراعة رفح توزع مستلزمات طارئة على عشرات المزارعين

16 نيسان / أبريل 2020 12:49

ؤفح- الرأي:

وزعت مديرية زراعة رفح بالتنسيق مع الاغاثة الزراعية وجمعية مزارعي رفح مستلزمات الانتاج لعدد 96 مزارع،وتضمنت مستلزمات الانتاج للأنفاق الزراعية 100 سلك فولاذ ظهر، 340 سلك بطن، نايلون طول 300 متر، 6 لفات ريشت ارضي قماش طول 100 متر،ولفات بربيش قطر 16 ملم.

ويهدف مشروع الدعم الطارئ للمزارعين الفقراء والمهمشين والاسر الفقيرة مقيدة الوصول في قطاع غزة لتوفير المستلزمات اللازمة التي تؤهله للسير قدما لمواصلة مسيرته الزراعية التي تمكنه من توفير لقمة العيش له وتعزز من صموده في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتسعي وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم للقطاعي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تشجيع مشاريع توفير مستلزمات الانتاج التي تخفف من معاناة المزارع وتعزز صموده في ارضة والذي ينعكس ايجابيا بتوفير سلة الخضار للمواطن في القطاع.

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