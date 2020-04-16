"التعليم" تنفذ خدمات للدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

غزة- الرأي

تقدم وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عدة خدمات وأنشطة في مجال الدعم النفسي والإرشادي للطلبة وأسرهم في مراكز الحجر أو البيوت وذلك ضمن جهود الوزارة المتنوعة في خدمة شعبنا خاصة في ظل جائحة وأزمة فايروس كورونا.

وقال نائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة أ. خالد أبو فضة:" إن الأنشطة تتمثل في وضع خطة تنفيذية للتدخل النفسي مع فئة الطلبة المحجورين وذويهم في مراكز الحجر وكذلك للطلبة في البيوت تتضمن العديد من البرامج والتوجيهات النفسية والاجتماعية للتعامل مع الظروف الحالية .لافتاً إلى أن الجهود مستمرة في هذا المجال للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من طلبتنا وأبناء شعبنا.

وجرى تشكيل فريق الدعم النفسي خلال الطوارئ والمكون من عدد من المرشدين التربويين المتمكنين ليقوموا بالعمل مع الطلبة وأسرهم.

كما تم تدشين صفحة عبر فيسبوك بعنوان "صفحة فريق الدعم النفسي خلال الطوارئ - وزارة التربية والتعليم وهذه الصفحة يتم عبرها التواصل بين الفريق والطلبة الذين بحاجة لاستشارات نفسية وسلوكية، وكذلك يتم بث العديد من المواد التثقيفية النفسية لتصل للجميع في البيوت بالإضافة لإمكانية التواصل مع المرشدين مباشرة عبر الصفحة.

ومن ضمن الأنشطة أيضاً تجهيز رسائل صوتية توعوية نفسية وسلوكية توجه للأسرة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة الحالية حيث تبث الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و إذاعة التربية والتعليم. كما يتم بث برنامج إذاعي أسبوعي عبر الإذاعة بعنوان همسات إرشادية يفسح المجال للتواصل المباشر مع الجمهور بتقديم الاستشارات النفسية على الهواء.

وأوضح أبو فضة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لإدراج فريق الدعم النفسي خلال الطوارئ للعمل مع الأطفال من 5-18 سنة المحجورين في مراكز الحجر وبالتعاون مع جمعية عايشة، كما جرى التواصل مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المزيد من أنشطة الدعم النفسي .