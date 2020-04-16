الزراعة: استلام برك زراعية ومتابعة مشروع(MAp)

غزة- الرأي

تواصل وزارة الزراعة بغزة العمل في استلام برك زراعية، ومتابعة مشروع ( MAP ) نشاط ARA -والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة بالشراكة مع اتحاد العمل الزراعى بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم استلام مبدئي لعدد 8 برك زراعية حديد سعة 100 كوب, ومضخة قدرة 2hp ليصبح العدد 12 بركة.



وشارك في لجنة الاستلام كل من م. أحمد النواجحة وم. تحرير العويطى من وزارة الزراعة.



يذكر أن عدد المستفيدين من مشروع إنشاء البرك 25 مزارع تتوزع فى مناطق خزاعة -أبو طعيمة- الفخارى -الشوكة بعمق 1800 م من السياج الفاصل،كما أوضحت الزراعة أنه سيتم تركيب طاقة شمسية للبرك فى المرحلة الثانية.