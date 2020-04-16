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بلدية خان يونس تشرع بتنظيف جزيرة شارع صلاح الدين بطول 9 كم

16 نيسان / أبريل 2020 01:18

بلدية خان يونس تشرع بتنظيف جزيرة شارع صلاح الدين بطول 9 كم
بلدية خان يونس تشرع بتنظيف جزيرة شارع صلاح الدين بطول 9 كم

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بحملة تنظيف الجزيرة الواقع في شارع صلاح الدين ضمن نفوذ البلدية الممتدة من المستشفى الأوروبي جنوباً وحتى مدخل خان يونس الشمالي، لإظهار الشارع بشكل جمالي وحضاري سيما وأنه يعتبر مسلكاً لعبور كافة أنواع المركبات من شمال القطاع وجنوبه.


وبين رئيس قسم الحدائق والمتنزهات بدائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر، أهمية حملة التنظيف والتي تأتي تعزيزاً للجانب الصحي والبيئي وإضفاء المظهر الجمالي على شوارع خان يونس الرئيسية والفرعية الأخرى، مبينا انه تم إعداد خطة متكاملة يتم بموجبها العمل تباعاً حيث تشمل الوصول إلى كافة شوارع المدينة والأحياء المجاورة لها للمحافظة على الجوانب الصحية والبيئية وتطوير الخدمات المقدمة في تلك الأحياء، شاكراً تعاون المواطنين مع الفرق العاملة في الميدان.


يذكر أن أعمال تنظيف الجزيرة قد انطلقت فعلياً حيث تشمل المرحلة الأولى في الجزء الشمالي من الشارع من دوار بني سهيلة وحتى مدخل خان يونس الشمالي.

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